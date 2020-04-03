Профилактические меры в Ялте от коронавируса: Что будет сделано в городе и в какие сроки

Ялтинцы, как и все крымчане, с 3 по 6 апреля должны находиться в режиме полной самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Власти Крыма пообещали прояснить ситуацию 5 апреля, как будут на следующей неделе работать предприятия.

НАБЕРЕЖНУЮ ПЕРЕКРЫЛИ

Теплая погода манит ялтинцев из дома. Чтобы горожане и крымчане не гуляли по местной набережной, ее оградили забором на период режима всеобщей самоизоляции. Кроме того, патрулировать территорию будет полиция, сотрудники Росгвардии, а также казаки и волонтеры. Находиться на набережной могут только рабочие.

ПАРКИ И СКВЕРЫ - ТОЖЕ

Также в целях профилактики распространения инфекции запрещено гулять по паркам и скверам Ялты: они закрыты до лучших времен, когда эпидемиологическая ситуация улучшится.

ОТЕЛИ НЕ РАБОТАЮТ

Все ялтинские и крымские отели закрыты для туристов до 1 июня. Как сообщила вице-премьер, министр финансов Крыма Ирина Кивико, в Крыму на 6 апреля ожидается загрузка отелей не больше 3%.

Информация о массовом размещении туристов в городе Ялта не подтвердилась. Однако есть нарушения в частном секторе, в нелегальных средствах размещения. Созданы мобильные группы из сотрудники администрации Ялты, налоговой службы, УМВД, ресурсоснабжающих организаций, которые ежедневно проводят рейды по отелям.

КСТАТИ

Кроме того, крымское управление Роспотребнадзора ищет пассажиров рейсового автобуса «Ялта-Сочи» 25 марта. Это тоже одна из мер профилактики, так как в этом автобусе ехал один из заболевших коронавирусом. Пассажиров просят обратиться на «горячую линию» по номеру телефона «112».

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