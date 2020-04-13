2020-04-12T23:38:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 апреля 2020: Новые зараженные и слежка по биллингу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 13 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Инфекция все чаще проникает в Крым из МосквыИнфекция все чаще проникает в Крым из МосквыФото: Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости - читайте в одном материале КП-Крым.

ЕЩЕ ТРИ СЛУЧАЯ ЗА СУТКИ

В Крыму зарегистрировали еще три новых случая заболевания коронавирусом.

Первый - 85-летний житель Керчи, родственник туристов, прибывших из Таиланда. В качестве сувениров они привезли еще и вирус. Мужчина проходит лечение в инфекционной больнице.

Второй случай - 50-летний симферополец. Скорее всего, заразился от сына, который приехал из Москвы, переболел ОРВИ, но не обратился в больницу. Мужчина позднее начал проявлять симптомы, анализы подтвердили коронавирус. К сожалению, успел сходить на работу, контактные лица сейчас взяты под наблюдение.

Третий случай - тоже "родом" из Москвы. Мужчина побывал в столице с рабочей командировкой, вернулся с симптомами ОРВИ и пришел к врачу, при этом утаив поездку в Москву.

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА БУДУТ ВЫЧИСЛЯТЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

Всех жителей Крыма, которым выписали постановление об обязательной самоизоляции в течение 14 дней, будут контролировать с помощью мобильных телефонов.

- Спасибо коллегам из ФСБ и МВД, мы договорились по линии контроля за всеми, кто на самоизоляции, по биллингу, по телефонам, - заявил лава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что такие меры позволят разгрузить МВД. Аналогичные меры приняли уже в Калмыкии и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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