Как посетить пасхальное богослужение в Крыму и не получить штраф в период самоизоляции

В этом году Пасха выпадает на 19 апреля. Богослужения в храмах Крыма начнутся 18 апреля в 23.30. Однако, по решению Симферопольской и Крымской епархии, службы пройдут без прихожан. Церкви закрыты для посещения по 19 апреля включительно. Это сделано для профилактики распространения коронавируса.

Тем не менее, обряд освящения куличей и пасхальное причастие никто не отменял. Именно поэтому многих верующих волнует вопрос - как посетить пасхальное богослужение в Крыму и не получить штраф?

Запускать прихожан на территорию храма будут группами с соблюдением масочного режима. Стоять можно будет не ближе полутора метров друг от друга. На прихрамовой территории нанесут соответствующую разметку.

Как рассказал КП-Крым старший священник храма Александра Невского в Симферополе отец Сергий, Пасхальное причастие начнется около 03.00. Прихожан будут пускать на территорию храма группами. Для таинства будет подготовлено 2 чаши – одна для священнослужителей, вторая – для мирян.

- Причащаться прихожане будут на ступенях храмах. В порядке очереди, - рассказал отец Сергий.

Он особо подчеркнул, что после каждого причастившегося чаша будет обработана, согласно специальной инструкции. Сосуд дезинфицируют антисептиком, окунут в кипяток и протрут специальными салфетками, которые после будут сожжены.

- Все меры предосторожности будут соблюдены, - заверил отец Сергий.

Однако многие опасаются, что посещение храма может обернуться неприятностями. Ведь за нарушение режима самоизоляции может грозить от 4 до 30 тысяч рублей штрафа. Так как посетить пасхальное богослужение в Крыму и не получить штраф?

По заявлению секретаря Симферопольской и Крымской епархии Александра Якушечкина, в последние годы церковь сделала немало для того, чтобы храмы появились в шаговой доступности большинства жителей полуострова. А это значит, что многие крымчане могут не покидать пределов своих микрорайонов и при этом посетить культовые учреждения. Главное - соблюдать правила, предписанные МВД.

При выходе из дома с собой обязательно нужно брать паспорт, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра от других граждан. Если неподалеку от вашего дома есть храм – замечательно. Если нет - задумайтесь, стоит ли ехать на службу в другой конец города и подвергать свое здоровье опасности. Понимая всю сложность сегодняшней ситуации, церковь просит всех верующих по возможности оставаться дома.

Тем более, что для жителей Крыма будет организована онлайн трансляция Пасхальных богослужений сразу из двух храмов - кафедрального Александро-Невского собора Симферополя и Владимирского собора Севастополя.

Трансляция богослужений на Пасху 2020 будет вестись на телеканалах «Первый Крымский», «Крым 24», а также на радио «Крым» и радио «Крым точка». Начало запланировано на 18 апреля в 23.30.

Перед зрителями будет постоянно выступать священнослужитель, который возьмет на себя функцию комментатора богослужений.

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