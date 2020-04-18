Власти Крыма готовятся отключить отопление и ввести почасовую подачу воды

Республиканское правительство рассматривает возможность введения на территории Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма почасовой подачи воды. Более того, горячая вода в столице Крыма будет отключена вовсе, ее подача будет организована только в больницы, где есть стационары. Но только дважды в день - утром и вечером.

Также со следующей недели в столице Крыма, Симферопольском и Бахчисарайском районах будет отключено центральное отопление.

Окончательное решение по вышеперечисленным вопросам пока не принято. Однако, как сообщил КП-Крым источник, знакомый с ситуацией, введение почасовой подачи воды и прекращение подачи тепла в дома граждан обсуждалось в пятницу на заседании правительства РК.

Отключение центрального отопления связано с повышением температуры воздуха. Решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели. Хотя еще 6 апреля вице-премьер Юлия Жукова на заседании оперативного штаба заявляла, что батареи будут оставаться теплыми до окончания режима полной самоизоляции граждан. То есть до 30 апреля.

Что касается введения почасовой подачи воды на территории Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов, то возможность принятия этого решения вызвана нехваткой воды в водохранилищах полуострова.

В начале апреля объемов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах хватало для снабжения Симферополя на протяжении трех с половиной месяцев. Уже 13 апреля Симферопольское водохранилище было наполнено на 28,9%, Партизанское - на 31,5%, Аянское - на 71,3%.

Стоит подчеркнуть, что пока правительство не приняло окончательного решения о почасовой подаче воды. Эта мера еще обсуждается. Существует вероятность введения графика водоподачи в начале следующей недели.

По информации источника КП-Крым, в случае принятия решения, в столице Крыма горячая вода будет полностью отключена. Ее будут подавать только в больницы, где есть стационары, а также в детские сады, школы и другие социально значимые объекты. Но только дважды в день - с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00.

Для всех остальных потребителей подача холодный воды будет организована по такому же графику.

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