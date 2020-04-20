Сошла с ума от радости: Потерявшаяся 2 года назад собака чудом нашлась в приюте Евпатории

- Возле 1-й школы кто-то выбросил незрячую собаку, которая никуда не может идти - больные глаза ничего не видят, - такое сообщение поступило в Евпаторийский фонд помощи животным летом 2018 года.

Зоозащитники забрали собаку и начали лечить: капельницы, уколы, таблетки... Были сделаны и две операции на глаза.

Собака сильно болела, но ее вылечили. Фото: Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу»/VK

Спустя несколько месяцев совместными усилиями (приют живет за счет благотворительных пожертвований) тощее облезлое слепое животное прозрело и превратилось в ухоженную собаку-милашку. Зоозащитники назвали нового постояльца - Марли.

- Марли очень душевная девочка, отлично воспринимает все процедуры: купание, умывание глаз. Даже ни разу не возмутилась, - говорят зоозащитники. - Она очень смешная, благодарная и необычная собака. Практически не сидит в клетке, гуляет по стационару и увязывается хвостиком за всеми. Как такую позитивную и зависимую от человека очаровашку можно было выкинуть на улицу, в голове не укладывается! Она же кому-то верила и кого-то любила...

И опекуны начали подыскивать своей питомице новый дом. Но шансы у Марли были невелики - пожилых собак редко берут в дом.

«ЭТО ТОЧНО НАША ТИКА, ТОЛЬКО МОРДОЧКА ПОСЕДЕЛА»

И вот спустя почти два года в апреле 2020 в приют обратились люди, которые увидев фото Марли, захотели ее забрать на доживание в свою семью.

- У них была внешне похожая собака по кличке Тика, которая сбежала и потерялась. Поиски не дали результатов и теперь они хотели взять Марли в память о своей Тике и скрасить ее старость, - рассказали зоозащитники.

Когда же новые хозяева приехали в приют и увидели Марли, то узнали в ней свою потеряшку Тику!

В Крыму собака вернулась домой спустя два года .Хозяева, потеряв надежду найти любимицу, решили взять животное из приюта. Видео: Евпаторийский фонд помощи животным От сердца к сердцу /VK

- Это точно наша Тики, только мордочка поседела, - ни минуты не сомневалась посетительница приюта.

А собака и вовсе сошла с ума от радости: бросилась навстречу, стала визжать, лаять, подпрыгивать!

Слезы радости появились у всех: и у волонтеров, и у хозяев, и у Марли-Тики.

- Такие истории делают счастливыми всех героев, ну и нам дают силы и вдохновение продолжать работать, не отчаиваться и преодолевать все трудности. Ведь это кому-то нужно! - делают вывод волонтеры Евпаторийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу».

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