1 мая в Крыму 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения

В Крыму 1 мая 2020 года будут праздновать в условиях режима всеобщей самоизоляции - по домам.

ДЕМОНСТРАЦИЮ ОТМЕНИЛИ

Нерабочие дни в республике продлили до 11 мая включительно, так что привычные шествия по центральным улицам городов полуострова пришлось отменить.

- Федерация независимых профсоюзов Крыма сегодня переживает не совсем обычную ситуацию, когда в период 1 мая обычно проходят демонстрации, шествия, митинги... и сегодня мы вынуждены свои мероприятия проводить в интерактивной форме, - рассказала председатель федерации Надежда Краденова.

В частности, 1 мая 2020 года профсоюзы планируют провести глобальную интернет-акцию, разместив фото и видео, посты с профсоюзными лозунгами в защиту достойной заработной платы, безопасных условий труда на производстве и так далее.

- Основным лозунгом является «Солидарность сильнее заразы». Солидарные действия профсоюзов, демонстрация решимости и единства защищать человека труда остаются неизменными, - подчеркнула Надежда Краденова.

ШАШЛЫКИ - ТОЖЕ

Кроме того, введенные ограничения предполагают, что 1 мая не будет еще и традиционных шашлыков на природе. Власти Крыма призывают провести майские праздники, в том числе и Первомай, дома, с семьей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Режим всеобщей самоизоляции, который действует на полуострове, предполагает, что выезжать или на природу крымчане не могут. Напомним, выходить из дома можно только на работу, в магазин или для прогулки с собакой. Также можно возить продукты пожилым родственникам. Шашлыки на майские не входят в список причин, по которым можно покинуть жилище.

Обычно Крым - одно из любимых мест отдыха россиян на майские праздники, но в этом году не стоит затевать такое путешествие в надежде сбежать из охваченной коронавирусом Москвы. Власти республики приняли решение об обязательной самоизоляции для всех без исключения приезжих. Если у вас есть жилье на полуострове, то вы проведете 14 дней под медицинским наблюдением там, а если нет - вас поместят в обсерватор.

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