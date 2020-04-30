Поющий на набережной Ялты пес Мухтар отметил свой день рождения на берегу моря

Дуэт трубача Виктора Малиновского и собаки по кличке Мухтар стал визитной карточкой Ялты.

- Я родился в конце апреля, - рассказал КП-Крым музыкант Малиновский. – Мне исполнился 31 год, а Мухтару в этом году 13 лет. Но поскольку точного дня рождения своего коллеги и друга я не знаю, то решили все дни рождения отметить вместе, в один день.

День рождения встретили на пляже. Фото: Виктор Малиновский/ФБ

Компаньонам даже с украшением торта не пришлось возиться: поставили две свечи «3» и «1» Справа налево получается 13 – возраст Мухтара, а слева направо читается, как 31 – это года Виктора. Сначала даже хотели один торт испечь, но потом все-таки приготовили два для каждого именинника, чтобы избежать конфуза. Ведь лохматый певец не пользуется столовыми приборами.

Мухтар - сладкоежка. Фото: Виктор Малиновский/ФБ

- Мухтар очень любит сладкое. Настоящая сладкоежка. И еще обожает изюм, орехи. Но собакам нельзя много сладкого, поэтому тортами балуем изредка, например, на день рождения, - говорит музыкант.

Поющий пес Мухтар вместе с трубачом отмечает именины в Ялте.Видео: Виктор Малиновский

Небольшой концерт на берегу Черного моря стал вдобавок еще и репетицией к юбилейной программе.

- Летом, в июне будет 10 лет, как мы с Мухтаром вместе выступаем. Юбилей у нас! - говорит Малиновский.

В честь круглой даты необычный творческий дуэт готовит новые музыкальные номера, которые смогут услышать все отдыхающие на набережной Ялты:

- Главное, чтобы коронавирус ушел, полуостров открыли для туристов, а мы с Мухтаром найдем, чем порадовать гостей.

Мухтар много лет тому назад потерял своего хозяина, который работал спасателем и погиб в море. Собака стала бездомной и, как знаменитый Хатико, никого не хотела признавать. Находились люди, которые забирали Мухтара к себе домой, но он так выл, что его приходилось отпускать на волю. Пес бродил по городу, а вечерами приходил на набережную, где подпевал трубачу Виктору Малиновскому.

Но прошлой осенью пес на кого-то огрызнулся, его отправили к ветеринарам и хотели усыпить. Музыкант, узнав об этом, поручился за поведение пса и забрал к себе домой. Мухтар, поняв, что попал в безвыходную ситуацию, не стал противиться и променял статус «бродячей собаки» на «домашнего любимца».

Живет теперь при доме, гуляет на поводке, и как прежде вместе со своим хозяином-трубачом устраивает концерты на набережной Ялты.

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Ялта: Мухтар наделен музыкальными талантами.Собака стройно подпевает трубачу.

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