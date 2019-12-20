2019-12-20T15:27:59+03:00
Общество

Поющий Хатико с набережной Ялты переехал жить к трубачу

Накануне пес по кличке Мухтар попался в сети службы отлова
Галина КОВАЛЕНКО
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Пес выступает на набережной Ялты.Пес выступает на набережной Ялты.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Трубач и поющий пес – знаменитый дуэт снова будет выступать на набережной Ялты.

- Мухтар сегодня уезжает из Ковчега к Виктору, музыканту, - такое сообщение появилось в паблике общества «КОВЧЕГ», которое помогает бездомным животным на Южном берегу Крыма.

КП-Крым рассказывала, что бездомный пес по кличке Мухтар прославился на всю Ялту и за ее пределами. Собака на протяжении нескольких лет устраивает концерты на набережной. Вечерами пес приходит к морю и подпевает трубачу Виктору Малиновскому.

Старожилы говорят, что у собаки в море погиб хозяин. И пес воет на набережной, надеясь, что его владелец все-таки жив, найдет его и заберет домой. Верный пес никого не хочет признавать, кроме музыканта, с которым выступает.

Но недавно Мухтар укусил девушку и его отловили. На защиту крымского Хатико встали общественники, которые не дали усыпить пса. Все ограничилось прививкой от бешенства.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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