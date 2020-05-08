«Хочется рвать и метать»: Как волонтеров превратили в бесплатных доставщиков еды

- К сожалению, некоторые путают цель акции. Мы помогаем людям самоизолироваться. Это не бесплатная доставка продуктов, - говорила КП-Крым Валерия Петрусевич, руководитель волонтеров оперативного штаба Киевского района Симферополя еще в апреле. Но люди продолжили путать добро с халявой и уже в мае Петрусевич опубликовала в Facebook крик души: «Когда на добром пути люди доводят до слез моих волонтеров, мне хочется рвать и метать».

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

Как только был введен режим самоизоляции, в Крыму стали формироваться отряды волонтеров, готовых помогать нуждающимся с доставкой продуктов и лекарств, чтобы люди могли оставаться дома и не рисковать своим здоровьем. Валерия Петрусевич, руководитель благотворительной организации «Добро мира - волонтеры Крыма», буквально сразу возглавила волонтеров оперативного штаба Киевского района Симферополя. Больше месяца девушка координирует работу десятков добровольцев, готовых жертвовать своим временем и силами ради других людей.

Но теперь Валерия оказывает моральную помощь своим же подчиненным, которые буквально плачут от хамства тех, кому они помогают:

- Потому что мошенников или потребителей на нашем пути также огромное количество.

НУЖДАЮЩИЕСЯ ЖИВУТ В ОСОБНЯКАХ

- Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда по адресам доставки продуктовых пайков первой необходимости оказывался благоустроенный частный дом или даже особняк, - рассказывает КП-Крым Валерия Петрусевич. - Все документы о статусе нуждающихся в наличии есть, а самих нуждающихся то дома не можем застать (во время карантина), то наоборот - дают денег и просят волонтера «в магазин за коньячком сгонять».

«УМИРАЮТ ОТ ГОЛОДА»

- На днях звонит девочка лет 12 и рыдает, что мама очень стесняется просить о помощи, но выбора нет, они буквально умирают от голода, - рассказывает Петрусевич. - Мама робко подтверждает, называет все данные. Открываю список - помощь оказана вчера, к отчету прикреплены не только фото передачи продуктов, но и скрин благодарности волонтеру, где мама радуется и отправляет фото счастливых детей с горой продуктов. Перезваниваю уточнить - попадаю в черный список.

УЕХАЛ ПО ДЕЛАМ В ЦЕНТР ГОРОДА

- Мужчина просит помощи в покупке лекарств. 73 года, группа риска. Список большой и редкий, выездная группа волонтеров обзванивает и объезжает десяток аптек, - продолжает свой рассказ Валерия. - Едут обратно, а мужчины дома нет, говорит встретиться с ним в центре: он туда по делам приехал на собственном автомобиле, а по аптекам кататься у него времени и здоровья не хватает.

«ВАС С СЕСТРОЙ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ»

- Бабуля божий одуванчик просит купить 8 килограммов картошки, 5 моркови и лука, по 3 кило помидоров и огурцов и еще много всего, - продолжает рассказывать волонтер. Экипаж хрупких девочек делает три ходки, чтобы донести все это к дверям квартиры. Бабуля подписывает документы, разговаривая по телефону с детьми: «Вас с сестрой не дождешься, я 2 дня назад просила, быстрее волонтера вызвать».

- Такие или подобные истории мы встречаем ежедневно в каждом штабе волонтеров по всему Крыму, - сокрушается Петрусевич.

СДЕЛАТЬ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Каждый день оперативный штаб волонтеров Киевского района, в рамках федеральной акции #МыВместе, принимает больше сотни звонков на республиканскую горячую линию. Каждый день добровольцы выполняют 50-60 выездов по заявкам. Еще столько же - по бесплатной гуманитарной помощи.

- И большинство из этих людей действительно нуждаются в той или иной помощи, будь то самоизоляция, отсутствие средств к существованию или другая проблема, в которую мы стараемся вникнуть и помочь. Ради того, чтобы сделать чужую жизнь лучше, сотни волонтеров ежедневно выходят на бесплатную работу. Волонтеры ничего не просят взамен. Но простая человеческая благодарность и поддержка добрым словом нам действительно приятна, - заключает Валерия Петрусевич.

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