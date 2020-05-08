В Крыму распустилась самая большая коллекция сирени на Юге России

В Ботаническом саду Таврической академии Крымского федерального университета распустилась самая большая коллекция сирени на юге России.

Общая площадь сирингария, который включает 76 наименований, 1,5 гектара, сообщила куратор коллекции декоративных кустарников Ирина Савушкина.

Общая площадь сирингария - 1,5 гектара. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

- В связи с тем, что в этом году достаточно затяжная весна, массовое цветение сирени началось поздно - только в первых числах мая. А прохладная и пасмурная погода последних дней позволяет нам насладиться яркими красками сирени во всей красе. Кроме того, при таких погодных условиях цветение будет более продолжительным, - отметила Савушкина.

Преобладают сорта с белой, лиловой и розоватой окраской, но есть с голубоватой, красновато-пурпурной, фиолетовой и пурпурной.

Сирингарий включает 76 наименований. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Кроме того, посетители ботсада смогут увидеть цветение древовидного пиона, барбариса, садового жасмина и сакуры.

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