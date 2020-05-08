2020-05-08T16:59:49+03:00
Общество

В Крыму распустилась самая большая коллекция сирени на Юге России

Прохладная погода и дожди продлят цветение в сирингарии [фото]
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
В ботсаду КФУ настало время сирени. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУВ ботсаду КФУ настало время сирени. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ
Изменить размер текста:

В Ботаническом саду Таврической академии Крымского федерального университета распустилась самая большая коллекция сирени на юге России.

Общая площадь сирингария, который включает 76 наименований, 1,5 гектара, сообщила куратор коллекции декоративных кустарников Ирина Савушкина.

Общая площадь сирингария - 1,5 гектара. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Общая площадь сирингария - 1,5 гектара. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

- В связи с тем, что в этом году достаточно затяжная весна, массовое цветение сирени началось поздно - только в первых числах мая. А прохладная и пасмурная погода последних дней позволяет нам насладиться яркими красками сирени во всей красе. Кроме того, при таких погодных условиях цветение будет более продолжительным, - отметила Савушкина.

Преобладают сорта с белой, лиловой и розоватой окраской, но есть с голубоватой, красновато-пурпурной, фиолетовой и пурпурной.

Сирингарий включает 76 наименований. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Сирингарий включает 76 наименований. Фото: Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Кроме того, посетители ботсада смогут увидеть цветение древовидного пиона, барбариса, садового жасмина и сакуры.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов: Генералом стал «Алладин»

Выставка луковичных проходила в Никитском ботаническом саду [фото] (подробнее)

В Крыму расцвела сон-трава: 7 самых красивых фото

Растение облюбовало горные склоны и плато [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
На майские праздники москвичи чаще всего «изолировались» в Крыму
В крымском загородном доме бизнесмена Быкова проводятся обыски
На горе Клементьева незаконно снесли больше 700 деревьев
В Ялте сбитый пешеход погиб на месте
В Крыму в День Победы увеличат количество полицейских патрулей
В маршрутки Симферополя вернулись контролеры
Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарский манер
Больше 200 крымчан за сутки получили штрафы за нарушение режима самозоляции
В Крыму назвали дату окончания учебного года
В Крыму задержан член запрещенной экстремисткой организации
Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы
Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок
Крымчане перестали массово скупать медицинские маски
Прибывшие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе
Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму
Крым будет заливать дождями до конца майских праздников
Трое тяжелых: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом
В Крыму около двух тысяч человек находится под меднаблюдением по коронавирусу
Инфекционное отделение Сакской больницы стало обсерватором