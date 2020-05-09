Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 9 мая 2020 года: Еще на 12 случаев больше

Количество зараженных коронавирусом растет с каждым днем: по состоянию на 9 мая в Крыму зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

Двое прибыли из неблагополучных по covid-19 стран, десять человек ранее контактировали с зараженными в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, а также в церкви села Крымское Сакского района, где заболели певцы хора. Из 12 новых случаев – 8 бессимптомные.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, которых также ждет проверка на covid-19.

Всего в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 19 – из других регионов России, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период - 57 человек.

Всех крымчан просят соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без необходимости. При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Стоит подчеркнуть, что с 12 мая в Крыму будет введен масочный режим. Без средства индивидуальной защиты будет нельзя посещать общественные места, ездить в маршрутках и заходить в торговые точки.

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