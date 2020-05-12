Как в Симферополе соблюдали масочный режим 12 мая: 10 показательных фото

С 12 мая все крымчане обязаны соблюдать масочный режим. Без медицинского изделия нельзя появляться в общественных местах. Корреспондент "Комсомолки" проверил, насколько законопослушными были жители Симферополя в первый день введения нового режима.

Кто не успел купить маску, в транспорте прикрывается платкомФото: Михаил ПАТЛИС

От солнца - очки, от вируса - маскаФото: Михаил ПАТЛИС

Масочный режим, конечно, соблюдают не всеФото: Михаил ПАТЛИС

Внуку маска не по размеру, но здоровье важнееФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые предпочитают носить маски на подбородке. Вдруг защитит?Фото: Михаил ПАТЛИС

Дворники примерно соблюдают введенный режимФото: Михаил ПАТЛИС

Салгир чистят без масокФото: Михаил ПАТЛИС

Режим самоизоляции в Крыму действует до 31 мая, но уже 12-го многие вышли на улицыФото: Михаил ПАТЛИС

Льготы в общественном транспорте отменили, но пенсионеры все-таки ездятФото: Михаил ПАТЛИС

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