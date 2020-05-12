Роспотребнадзор о масочном режиме в Крыму: Как и где нужно носить маски с 12 мая

В Роспотребнадзоре разъяснили, как нужно соблюдать масочный режим крымчанам с 12 мая: где носить маски обязательно, а где - не нужно.

- В общественных местах - транспорт, магазины - необходимо соблюдать этот введенный режим. Если это одноразовая маска, то после двух часов использования ее необходимо обработать и утилизировать как твердые бытовые отходы, - сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Многоразовые маски перед стиркой тоже нужно обрабатывать, затем постирать, прогладить - и тогда ее можно использовать повторно.

Помимо этого, маски необходимо надевать в такси, салонах красоты и парикмахерских, которым с недавнего времени разрешили работать. В общественных местах также нужно соблюдать социальную дистанцию не меньше 1,5 метра.

Напомним, вице-премьер Елена Романовская сообщала, что спрос на медицинские маски еще до введения нового режима упал. Проблем с наличием медицинских изделий в Крыму нет.

На 12 мая в республике зарегистрировано 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 64 пациента выписаны, четыре пациента скончались.

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