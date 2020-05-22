За срыв курортного сезона отели Крыма будут должны 10 миллиардов рублей

Если этим летом туристическому бизнесу Крыма так и не разрешат работать, то местные отельеры будут обязаны вернуть курортникам больше 10 миллиардов рублей. Это те деньги, которые люди заплатили за предварительное бронирование средств размещения на полуострове.

Тем не менее, за апрель и май отельеры Крыма уже должны вернуть клиентам 1,3 миллиарда рублей за отмененный отдых, сообщил министр курортов республики Вадим Волченко.

Сберечь бизнес и соблюсти интересы туристов позволит закон, который был принят сегодня Госдумой в третьем чтении. Документ регулирует вопросы переноса или возврата туристам уплаченных ими денежных средств за отдых.

- Согласно законопроекту, правительство РФ вправе устанавливать на 2020-2021 годы особенности переноса либо отмены бронирования места в гостинице или ином средстве размещения. Законопроект предусматривает возможность предоставления гарантий и обязательств на перенос отдыха туристу в согласованный с ним период при аналогичных условиях проживания, - сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

При этом если турист не воспользуется предоставленным предложением до окончания срока его действия, то средство размещения вернет деньги за оплаченный отдых.

Как объяснили в Министерстве курортов РК, по договорам о реализации турпродукта, заключенным до 31 марта 2020 года туроператором в сфере внутреннего туризма, правительство России вправе определить порядок по возврату уплаченных денег при условии предоставления туристам равнозначного продукта в установленный срок.

Порядки переносов и возвратов денежных средств будут определены постановлением федерального правительства.

Как сообщала КП-Крым, ранее глава региона Сергей Аксенов говорил, курортный сезон в республике в этом году, скорее всего, не состоится. В самом лучшем случае, туристическому бизнесу полуострова стоит рассчитывать на внутренний туризм.

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