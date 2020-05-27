2020-05-29T14:31:23+03:00
Общество

Несколько поколений студентов Крыма учились в техникуме, построенном из могильных плит

Помещение появилось в Симферополе еще в середине 30-х годов прошлого века [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Пока идет ремонт фасада железнодорожного техникума, прозорливые симферопольцы обнаружили надписи. Фото: Елена ОсадчаяПока идет ремонт фасада железнодорожного техникума, прозорливые симферопольцы обнаружили надписи. Фото: Елена Осадчая
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В центре Симферополя на улице Караимская жители города обнаружили очередное здание, построенное из надгробных плит. Одна из надписей на надгробии сообщает о девочке, родившейся в 1862 году и умершей в 1864 году. Другие надгробия с датами жизни и именами усопших тоже стали частью дома на Караимской, 29.

Симферопольцы сразу же сообщили о новой «достопримечательности» в социальных сетях:

- Там идет ремонт фасада, спешите увидеть, пока не заштукатурили.

Здание, построенное из надгробий - это второй корпус Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности. По данным сайта Госзакупок, ремонт фасада начался 4 мая этого года. На работы из бюджета Крыма выделили больше 3 миллионов рублей.

Некоторые части фасада состоят из надгробий. Фото: Елена Осадчая

Некоторые части фасада состоят из надгробий. Фото: Елена Осадчая

Само здание построили в середине 30-х годов, там находился мебельный цех, а позже - складские помещения. В 1984 году его передали техникуму.

- В 30-е годы прошлого века надгробные плиты с караимских, русских и еврейских погребений часто использовали как стройматериалы. В Симферополе на нынешних улицах Караимская и Севастопольская располагалось кладбище. Судя по надписям на плитах фасада техникума, их взяли именно с сектора русского кладбища на улице Севастопольской, - рассказал КП-Крым историк Дмитрий Борисов.

СПРАВКА КП

В Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности в учебном году 2019-2020 поступили около 300 человек. Общее количество учащихся - 939 студентов.

Основные специальности - оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте, сварщик, слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, электромонтер устройство сигнализации.

КСТАТИ

В 2006 году в Симферополе при сносе общественной бани, построенной в 30-х годах прошлого века, строители наткнулись на необычную находку - весь первый этаж бани был сложен из надгробных плит.

Историки сообщали, что надгробия были взяты с кладбища на улице Крылова в Симферополе и с 1-го гражданского кладбища. Кроме того, могильные плиты послужили строительным материалом для домов №16 и 30 по улице Александра Невского, № 30/3 на Севастопольской, № 54 на проспекте Кирова, №6, 23а и 27 на улице Караимская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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