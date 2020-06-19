С 1 июля из Москвы до Севастополя можно будет добраться поездом

Поезд «Таврия» сообщением Санкт-Петербург - Севастополь будет делать остановку на Казанском вокзале Москвы. Это означает, что уже с 1 июля пассажиры железнодорожных составов смогут добраться до города-героя из столицы России без пересадок. Ранее поезд из Питера в Севастополь подобные остановки не делал.

- С 1 июля поезд «Таврия» Санкт-Петербург - Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя, - сообщили в пресс-службе оператора ж/д перевозок через Крымский мост компании «ГрандСервисЭкспресс».

Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении - из Севастополя в Петербург.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются уже 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах, отметили в компании.

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22.25. Стоянка поезда - 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01.30 и отправляться в Санкт-Петербург в 02.09.

В пути скучно не будет, ведь кроме подсвеченных арок Крымского моста пассажиры поездов смогут развлечь себя дорожной онлайн-библиотекой, а также музыкой и кинофильмами.

Узнать расписание и маршруты всех поездов «Таврия» можно на официальном сайте компании. Там же можно купить билеты и оформить льготный проезд.

Напомним, что в этом году пассажиры поездов «Таврия» могут воспользоваться возможностью добраться на побережье от железнодорожных станций. На курорты Восточного Крыма автобусы будут ходить из Владиславовки, на Южный берег Крыма - из Симферополя, в Саки отвезут с железнодорожного вокзала Евпатории и из Севастополя в Форос и Алупку. Эту услугу компания запускает с 1 июля.

На сайте grandtrain.ru доступна возможность не только купить билет на поезд в Крым, но и заказать перевозки автотранспортом по территории полуострова.

Посадка в брендированные автобусы будет проходить сразу по прибытии поезда в течение 40 минут. Помимо побережья, автобусами можно добраться из Севастополя в Симферополь и обратно. Стоимость проезда начинается от 124 рублей.

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