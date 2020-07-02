В Крым прибыл первый поезд из Кисловодска. В оборотный рейс состав отправился с железнодорожного вокзала Симферополя 29 июня и будет ходить дважды в неделю.

По информации на табло, поезд 525 «Кисловодск - Симферополь» прибыл в 10:30. Он прошел через Есентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Краснодар,Тамань, по Крымскому мосту, через станцию «Багерово», «Владиславовка» ушел на Джанкой, откуда направился в Симферополь. Время в пути составило 21 час 40 минут. Завтра в 19:10 он отправится в Кисловодск.

С конца июня компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила поезда между Симферополем и Кисловодском . Еще один состав отправился из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

С 14 июля через день будет ходить новый поезд по маршруту «Москва – Севастополь». Время в пути около 36 часов. В составе поезда помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ.

С 15 июля на маршрут выйдет первый поезд «Москва - Евпатория» и будет ходить через день. Время в пути займет около 35 часов.

Начиная с 18 июля, поезд по маршруту «Симферополь – Екатеринбург» и обратно будет ходить дважды в неделю. В направлении Екатеринбурга он проходит через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. В обратном направлении следует через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Время в пути 64 часа.

Расписание, маршруты и покупка билетов доступны на сайте перевозчика grandtrain.ru после старта продаж билетов. Глубина продажи на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.

Для пассажиров поездов дальнего следования с 1 июля доступны стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами. Можно заранее заказать билет на автобус от железнодорожной станции до побережья. От станции Владиславовка можно доехать до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле, из Симферополяавтобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе, также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках, из Севастополя — до Алупки с остановкой в Форосе.

Также под график пассажирских поездов откорректировано движение пригородных электричек. Для пассажиров поездов «Таврия», прибывающих в Симферополь из Москвы, будет удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.

Напомним, в декабре по Крымскому мосту было открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Двухэтажные «Таврии» из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Время в пути 33 часа. Стоимость купе начинается от 5 тысяч рублей, СВ - от 14 тысяч. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. Время в пути - 43 часа, стоимость купе начинается от 4,6 тысяч рублей, купе - около 7 тысяч.

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