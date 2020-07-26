2020-07-26T08:54:41+03:00
Общество

Утонувшую в Керченском проливе бронемашину поднимут после шторма

Если позволит погода, операцию проведут уже сегодня
Степан ОСТИНОВ
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Свою помощь в операции предложили уже несколько организаций. Фото: kerch.fmСвою помощь в операции предложили уже несколько организаций. Фото: kerch.fm
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Бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), которая затонула в Керченском проливе, поднимут после шторма.

- В Керченском проливе все еще штормит, в таких условиях мы не может поднять бронемашину. Если погода позволит, то операцию по подъему со дна БРДМ-2 можно провести уже сегодня. Нам уже предложили помощь в этом вопросе различные организации, будем сотрудничать, - рассказал представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

Напомним. бронетранспортер, переплывавший Керченский пролив в рамках патриотической акции 25 июля, утонул из-за неблагоприятных погодных условий.

Из машины пытались выкачать воду до последнего, борьба шла около десяти минут, но бронетехника погрузилась на дно. Некоторые члены экипажа покинули тонущий БРДМ в последнюю минуту. Все пять человек спасены, их погрузили на катер МЧС.

Все автомобили развернулись в обратном направлении, не доплыв до керченского берега. Акция завершилась у памятника советским десантникам, погибшим в 1943-1944 году, который находится в Тамани.

Акция «Дорога мужества.Керченский десант» проходит в Крыму с 2017 года. Организаторы отмечают, что БТРы должны были преодолеть 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом в честь моряков и военных, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. Во время форсирования пролива на воду должны были возложить венки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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