Решение Великобритании о заходе судов в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты с оплатой лоцманских услуг дает сигнал другим странам о признании региона. Такое мнение КП-Крым высказал экс-руководитель ГУП «Крымские морские порты», а ныне вице-президент и исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - Это крайне важно для текущей деятельности портов, которые простаивают без работы и без доходов, - отметил он, оценивая перспективы захода судов под британским флагом в порты Крыма. - Без грузов и судозаходов порты, получается, не задействованы. С 2014 на заход круизных судов, яхт и флота, а также платежи в адрес крымских портов были наложены евросанкции. Градообразующие предприятия почти полностью остановились да исключением каботажных перевозок. Их (санкций) хоть и частичная отмена дает не только возможность для портов Крыма, но и знаковый сигнал другим странам, участникам ЕС и мировому сообществу о признании полуострова. Волков уверен, что при полном снятии всех ограничений, на что пока не приходится рассчитывать, грузооборот портов полуострова может быть больше, чем в украинские времена. Это связано с новой транспортной логистикой за счет Крымского моста, позволяющего транспортировать грузы как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. С наращиванием грузооборота появятся средства на сохранение коллектива портовиков, уплату налогов и сборов, а также использование портовой инфраструктуры в решении стратегических задач государства. Напомним, накануне Великобритания разрешила своим судам заходить в порты Крыма и платить за проход через Керченский пролив, лоцманские услуги и маяки. Решение закреплено в генеральной лицензии, размещенной 6 января на сайте правительства королевства.С 1 января британским торговым судам разрешено оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами. Причем о своем намерении зайти в порт или пройти под Крымским мостом капитаны судов должны известить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима. В документе напрямую указывается получатель платежей — государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты», его филиал «Госгидрография» и портовые терминалы предприятия.После воссоединения Крыма с Россией, все торговые и рыболовецкие порты полуострова попали под международные санкции, круизное движение прекратилось. Единственный доход для КМП приносила работа Керченской переправы, что продлилось до открытия движения по Крымскому мосту в 2018 году. Сокращение доходов привело к сокращению портовых работников и в мае 2018 года из 6000 человек сохранили работу только 2759. К 2020 году уволили еще 321 сотрудника.В конце 2020 года Евросоюз продлил санкции против России, введенные в 2014 году в отношении отдельных сфер экономики. С 1 января 2021 года Великобритания окончательно вышла из состава ЕС.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВеликобритания разрешила своим судам заходить в порты КрымаИ платить за проход через Керченский пролив, лоцманские услуги и маяки (подробнее)«Крымские морские порты» объявили о массовом увольнении из-за санкцийСотни людей потеряют работу 31 марта, большинство из них — керчане (подробнее)После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персоналаНовый гендиректор возглавил ГУП в декабре (подробнее)