Крымский полуостров щедро радует ученых археологическими открытиями разного масштаба и значимости. На этот раз Министерство культуры России сообщило о еще одной удивительной находке, сделанной в районе мыса Хрустального города Севастополя.- Крымская новостроечная археологическая экспедиция Института археологии РАН обнаружила несколько обжигательных керамических печей эллинистического времени, датируемых III в. до н. э., - сообщили в ведомстве.Эксперты отмечают, что гончарные печи - это показатель высокого уровня развития местного керамического производства в Херсонесе. Находку можно безусловно отнести к важному открытию, которое позволит нарисовать более полную картину событий, происходивших на Крымском полуострове много веков назад.- В Крыму найдено не так много керамических мастерских, поэтому каждая находка представляет особую ценность, - подчеркнули в Минкульте РФ.Последний раз гончарные печи эллинистического времени находили в окрестностях Херсонеса полвека назад, в далеких 70-ых годах.Теперь специалисты занялись «консервацией» античных печей, чтобы уберечь их от дальнейшего разрушения. В будущем планируется превратить гончарную мастерскую в объект для туристических экскурсий.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВизантийский медальон и скифские склепы: Что нашли археологи в Крыму за это летоУченым предстоит разгадать тайны древних погребений (подробнее)Археологи нашли в Крыму череп эпохи бронзы со следами трепанацииУченых поразила операция, проведенная в III тысячелетии до н.э. (подробнее)Самые интересные археологические находки года в Крыму: Золото скифов, византийский паркер и круглая башня«Комсомолка» составила список открытий 2019 года на полуострове (подробнее)