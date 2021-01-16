На Южный берег Крыма, как и обещали синоптики, обрушился мощный снегопад.- В Алуште в районе села Нижняя Кутузовка выпали сверхнормативные осадки, которые привели к снежные заносам на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым, отметив, что на дороге образовалась автомобильная пробка.Сейчас магистраль освобождают от снега с помощью спецтехники.- В ближайшее время данный участок дороги будет перекрыт для очистки от снега до 18.00, - подчеркнули в ведомстве, попросив автомобилистов воздержаться от поездок по трассе Симферополь-Алушта-Ялта.Очевидцы поделились видео, благодаря, которому можно увидеть, что творится сегодня на дорогах Южного берега Крыма.- Вот и пришла зима в Алушту, в горку никто не может подняться., резюмирует автор видео.Нужно отметить, что крымские спасатели предусмотрительно закрыли дорогу на Ай-Петри. Движение ограничили на все выходные - 16 и 17 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео перекрытой снегопадом дороги Симферополь-ЯлтаМетель спровоцировала масштабную пробку на главной дороге Южного берега Крыма (подробнее)В Крыму из-за ненастья закрыли дорогу на Ай-ПетриОграничение актуально 16 и 17 января (подробнее)На Крым обрушатся снегопадыСиноптики обещают метель в центре, на юге и востоке полуострова (подробнее)