«Коктебель» на троих: За покупку винзавода борются арендатор, строитель и продавец

Мадера и коньяк прославили продукцию предприятия. Фото: Завод "Коктебель"

Прием заявок для участия в аукционе по продаже винзавода «Коктебель» завершен. Торги по продаже некогда крупнейшего производителя марочных вин и коньяков в восточном Крыму назначены на 10 утра 26 января.

Основным претендентом остается нынешний арендатор имущества предприятия - ООО «Завод марочных вин «Коктебель», чьим учредителем выступает Гатчинский спиртовой завод из Санкт-Петербурга.

Оттуда же второй претендент на покупку «Коктебеля» - «НТЦ «Кристаллкор», который, в основном, занимается строительством. Третий претендент - физическое лицо Андрей Шкловский - по открытым данным специализируется на розничной торговле.

Для участия в аукционе каждый из участников должен был внести задаток в 20 миллионов рублей, а первоначальная цена имущественного комплекса составляет 100 миллионов. Каждый шаг на торгах должен быть не меньше 5 миллионов рублей.

В условиях продажи указано, что выставленное на торги имущество находится в аренде. Гатчинский спиртзавод через дочернее ООО заключил договор в 2014 году и с тех пор вложил почти 850 миллионов рублей в производственные мощности и линии розлива. В украинский период совхоз-завод «Коктебель» раздробили на несколько отдельных предприятий - одно владело виноградниками, другое производило коньяк, третье владело торговой маркой. Последним хозяином коньячного производства было компания «Союз-Виктан», которая через банкротство преобразовалась в «Крымскую водочную компанию» и разливает на мощностях некогда «Союз-Виктана» в Симферополе некогда именитый коньяк «Коктебель».

Сам завод тоже попал под процедуру банкротства. Но на момент вхождения в состав РФ она не была завершена, и за имущественный комплекс предприятия стали бороться сразу несколько фирм - ООО «Страна Коктебель», которая претендовала на виноградники, и АО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», рассчитывавший в суде отбить здания и подвалы. Видимо, против крупного инвестора аргументов серьезных не нашлось.

Винный розлив питерским спиртовикам пришлось возрождать с нуля, как и закладывать новую партию бочек на мадерную площадку, которая является чуть ли не самой большой в Европе. Одновременно здесь вызревает около 1 миллиона литров Мадеры. Первая продукция с датой учреждения завода «Коктебель» на этикетке уже в торговой сети и высоко ценится винолюбами.

Считается, что свое начало завод берет с 1879 года, когда академик Эдуард Юнге вместе с сыном заложили первые виноградники и построили винодельню. У подножия Кара-Дага виноград хорошо приживается, подпитываясь минералами и теплотой «спящего» вулкана.

Совхоз-завод «Коктебель» был образован в 1930 году и на тот момент входил в объединение «Массандра». О ценности производства говорит тот факт, что сразу после освобождения Крыма в 1944 году в Коктебеле занялись восстановлением завода, а его руководителем был назначен один из легендарных командиров партизанского движения Михаил Македонский.

В 1959-м московские метростроители приступили к возведению масштабного комплекса из подвалов и винзавода. Сегодня эти грандиозные галереи рассказывают об истории предприятия экскурсантам и продолжают держать влажность и температуру для вызревания вина.

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