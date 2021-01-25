Крымчан призвали обращаться к главам администраций, если нет воды или холодные батареи

Отныне на крупные аварии должны выезжать главы горадминистраций. Фото: Архив КП

Авария на сетях водоснабжения Симферополя едва не привела к затоплению Центрального автовокзала и прекращению междугороднего автобусного сообщения. Над ее устранением ремонтные бригады работали сутки, прежде чем вода пошла к потребителям. Многих отсутствие воды в кране в положенное по графику время разозлило не на шутку, особенно развоз по отключенным улицам в дневные часы, когда люди на работе и не могут сделать запас на вечер.

ЗВОНИТЬ В ЕДДС

Ряд улиц Симферополя кочуют из сводки в сводку. Жители домов не рассчитывают на помощь аварийных служб и управляющих компаний и напрямую обращаются к главе Крыма за помощью через социальные сети.

- У меня просьба к жителям Симферополя - обращаться в Единую диспетчерскую службу города, - подчеркнула глава администрации Симферополя Елена Проценко. - В 8 утра я отрабатываю эти обращения, созваниваюсь, и жители города знают, насколько часто они от меня принимают звонки. Ситуацию с водоснабжением городского округа я держу на контроле. Звоните и обращайтесь в администрацию города. Это моя работа и моя ответственность. Почему-то сразу пишут главе республики, а у него и так много работы.

Отныне за оперативность и результативность работы водопроводчиков и слесарей будут отвечать главы администраций. Вся информация с «горячих» линий служб и ведомств будет поступать к ним, чтобы руководители выезжали на проблемные объекты и на месте принимали решение. Люди обращаются в разные инстанции, которые перекладывают ответственность друг на друга, а проблема при этом не решается. И это может длиться неделями.

- Выезжает глава администрации, и если службы начинают футболить проблему друг другу, принимается оперативное управленческое решение, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. - Не может принять сам, снял трубку и позвонил министру.

ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

В министерствах тоже не всегда знают, как разобраться с проблемой. Замминистра ЖКХ Исмет Аблаев посетовал, что сам звонит слесарям МУПов за выяснением - когда будет ликвидирована утечка в трубе или прогреются батареи?

- Запаса материалов для устранения неполадок на внутри домовых сетях у управляющих компаний нет, - констатировал замминистра. - Лично созванивался со слесарями, говорят, что их вначале оправляют на рынок за прокладкой, задвижкой, краном, а после они привозят это на объект.

Соответственно, если рынок закрыт, расходные материалы им брать негде. При этом накануне отопительного сезона все главы администраций и управляющие компании отчитались о готовности на 100% и запасе расходников. Теперь с учетом высокой нагрузки на аварийные службы силы и средства на устранение порывов и аварий нужно запрашивать заранее.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Для обнаружения утечек в городских сетях ГУП «Вода Крыма» получило две передвижные лаборатории, одна из которых оснащена телескопическим роботом. Он способен передавать изображение на расстоянии до 200 метров, благодаря чему специалисты видят порывы и незаконные врезки в сеть. Техника уже позволила найти в Симферополе 13 скрытых утечек, из-за которых в домах было низкое давление и дефицитная влага уходила в почву. Воды в водохранилищах больше не стало, притоки незначительные, и в сравнении с прошлым годом подача в сеть сократилась в 20 раз. Столичный регион полностью переходит на подземные источники.

- На Вилино-2 вся гребенка собрана, 1-2 февраля ждем насосы, - отметил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - На Чеботарка-2 перемычка сделана, тоже ждем насосы. С Чеботарки можем получить 10,5 тысяч кубов воды в сутки. А в целом к апрелю по 110 тысяч кубометров будем качать.

На артезианские скважины перейдут два села Белогорского района - Крымская Роза и Зуя. До недавнего времени они питались из Балановского водохранилища, но воды в нем осталось на два месяца. Поэтому «Вода Крыма» будет реанимировать две скважины в Крымской Розе и три в Зуе, и врезать их в существующие сети поселка. Жителей предупреждают, что это приведет к временному ухудшению качества воды, пока сети не промоются. Симферопольцам к этому не привыкать, поскольку любое подключение и переподключение труб приводит к ржавому потоку, названному в народе «баженовка водопроводная».

НАКАПАЛО С НЕБА

Ялта пока наслаждается чистой водой из горных источников. Ее запасы в снеге специалисты оценивают в 2,3 миллиона кубометров и 4,5 миллиона кубов уже накоплено в двух главных водохранилищах Южного берега - Загорском и Счастливенском. На текущие нужды хватает объемов дополнительных источников - Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровского водопада. В совокупности они дают почти 50 тысяч кубометров пресной воды, которую распределяют по всей территории от Гурзуфа до Фороса. Но как только источники «заснут», Ялте придется искать ресурсы для проведения курортного сезона - необходимых 30 миллионов кубометров за столь короткий срок накопить удастся вряд ли.

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