Число вакцинированных от коронавируса в Крыму на 17 февраля 2021 года: привито около 30 тысяч человек

В Крыму продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Александра Тимощенко

В Крыму на 17 февраля 2021 года привито 29 599 человек. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РК Александр Остапенко. По его словам, 5 515 человек уже получили оба компонента вакцины, еще около 15 тысяч стоят в очереди на иммунизацию.

Количество пунктов, где можно получить прививку, увеличено с 31 до 72-х. Также увеличили и количество выездных бригад медиков, которые проводят вакцинацию на предприятиях республики.

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что мощностей в Крыму достаточно, чтобы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц. В ближайшее время республика получит еще одну партию вакцины.

- Мы дополнительно получим 30 тысяч доз вакцины буквально в ближайшее время. Я вчера дозвонился до Дениса Валентиновича Мантурова (министра промышленности и торговли РФ – ред.), нам будет оказана помощь - дополнительная партия. Завтра-послезавтра скажут, какой еще объем мы сможем получить, - добавил Аксенов.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Крыму началась 18 января. В целом Минздрав планирует привить 60% жителей республики. До конца зимы Минздрав РК получит 84 тысячи доз вакцины от коронавируса.

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