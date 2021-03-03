В Крыму дали оценку заявлению Киева о подготовке к захвату полуострова

Украинские чиновники и политики часто делают воинственные заявления по Крыму и России Фото: Архив "КП"

Милитаристские заявления украинских политиков в отношении России и Крыма - это не что иное, как желание поддержать имидж и построить карьеру. Такое мнение выразил политолог Денис Батурин.

Ранее украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к «захвату Крыма в любой момент». По ее словам, военную операцию нужно проводить, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Политик выразила обеспокоенность, что на Украине даже не готовятся к «захвату».

- То, что сказала госпожа Черновол - это уже привычная для нас риторика со стороны Украины о так называемой «деоккупации», возвращении Крыма и так далее. Кстати, недавно был подписан очередной указ президента Зеленского по этому поводу, - напомнил Батурин.

По его словам, Татьяне Черновол нужно было каким-либо образом напомнить о себе в рамках своей политической карьеры для поддержания имиджа. И она это сделала с помощью воинственного милитаристского заявления.

- На Украине давно делается карьера на воинственных заявлениях в отношении Крыма, Донбасса и России, а не на создании нормальных условий для социального бытия и инфраструктуры, поэтому проще в очередной раз виртуально выступить с походом на Крым, чем сделать что-то конструктивное в стране, - заключил политолог.

Воинственные заявления в отношении Крыма и России со стороны украинских чиновников - не редкость. Так, представители Министерства обороны Украины считают, что Россия с 2014 года пытается создать сухопутный коридор в Крыму через Ростовскую область, а также украинские города Мариуполь и Бердянск. Кроме того, министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России и заявил, что над Симферополем поднимут украинский флаг.

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