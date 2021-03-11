Штормовой ветер валит сухие деревья по всему Симферополю

Дерево упало из-за сильного порыва ветра прямо на дорогу Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе на улице Генерала Попова от сильных порывов ветра сломалось дерево и упало на проезжую часть. К счастью, под ним не оказалось ни машин ни людей. Транспортное движение пришлось временно ограничить. На место прибыли коммунальщики, чтобы распилить дерево и освободить проезжую часть.

Позже стало известно, что нелетная погода валит старые и слабые деревья по всему городу. За полдня в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по этому поводу поступило множество звонков и жалоб.

- Коммунальные службы оперативно реагируют на поступающие обращения. Так, на улице Павленко было спилены несколько аварийных тополей, - рассказал начальник управления информации администрации Симферополя Андрей Черниченко.

В городе пилят аварийные тополи. Фото: Андрей Черниченко

Кроме того, в городе продолжают проверять зеленые насаждения, чтобы выявить аварийные и проблемные деревья, которые нужно обрезать или спилить.

- Весной, когда потеплеет, профильные службы высадят около 12 тысяч новых деревьев и кустарников, - добавил Черниченко.

Коммунальные службы города оперативно реагируют на поступающие обращения. Фото: Андрей Черниченко

Если вы увидели аварийное дерево - можете обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 60-49-09, +7 978 9443959, +7 918 0300112.

МЧС предупреждает, что на протяжении всего дня 11 марта в Крыму ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Гостей и жителей республики просят быть осторожными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотофакт: В центре Симферополя вывернуло с корнем два тополя

На полуострове объявлено штормовое предупреждение (подробнее)

Погода в Крыму на 11 марта: ветер и тепло до + 5

На полуострове актуально штормовое предупреждение (подробнее)

Погода на Масленицу в Симферополе 2021: Дождь, снег и минусовая температура

«Комсомолка» узнала, какая погода будет на Масленицу в Симферополе 2021 (подробнее)