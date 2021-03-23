Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Необходим научный расчет туристического потока в Крым

Сколько Крым может принять туристов должна сказать наука. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Ситуация с водообеспечением курортных регионов Крыма требует научного подсчета туристического потока и допустимой антропогенной нагрузки на ресурсы региона. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко.

- Уже сейчас звучат бравурные заявления о предстоящем успехе курортного сезона, росте туристического потока, - отметил он. - Действительно, в обстановке ограничений на выездной туризм, внутренние направления будут популярными этом году. Но возникает справедливый вопрос: готов ли Крым принять такое количество гостей и обеспечить им качественный отдых, соблюдая все санитарные, эпидемиологические, бытовые и другие условия?

Желание получить максимальную прибыль и «дать заработать» на курортном сезоне входит в прямой конфликт с ресурсными возможностями региона. В Крыму до сих пор нет мусороперерабатывающего завода, не проведена реконструкция и модернизация канализационно-очистных сооружений, остается нерешенным вопрос с водообеспечением населения.

- Ялта как курортное сердце Крыма на сегодняшний день остается самым проблемным регионом Крыма по водоснабжению, — подчеркнул Богатыренко. — Необходимо подключить научный потенциал для точного расчета потребностей жителей и гостей региона, где только крупные объекты размещения могут позволить себе накопительные емкости, а большинство туристов выбирает частный сектор, и это ляжет дополнительной нагрузкой на водопроводные сети.

Прошедшая зима показала, что водопроводные коммуникации не выдерживают режимную подачу воды. Количество аварий возросло, и их станет еще больше с ростом нагрузки на изношенные сети. В результате вода не будет доходить до потребителей даже в установленные по графику часы, что в условиях жаркой летней погоды чревато вспышками инфекционных заболеваний, не говоря уже о росте социальной напряженности.

- В советское время Крым был способен принять 9 миллионов туристов в год, используя весь потенциал детских лагерей, пансионатов, домов отдыха и санаториев. Сегодня большая часть их продана, либо не функционирует и основная часть нагрузки ляжет на частный сектор, который не готов полноценно переварить предполагаемый поток туристов, — убежден Богатыренко. — Мы как депутаты прежде всего должны думать о качестве жизни крымчан. И не можем допустить, чтобы в погоне за легким рублем, наступило ухудшение условий жизни нашего населения. Необходимо провести расчет, учитывая запасы воды, состояние сетей. Нельзя допустить, чтобы летний сезон, вместо отдыха и заработка, привел к коллапсу и очередному поводу для напряженности в обществе.

Напомним, в настоящее время в водохранилищах Ялты накоплено 10,5 миллионов кубометров воды, из которых только 8 миллионов можно использовать для подачи потребителям. Для прохождения курортного сезона необходимый запас должен составлять около 30 миллионов кубометров. Запасы в снеге специалисты оценивают в 8 миллионов кубометров.

С 14 декабря в населенных пунктах Южного берега Крыма вода подается по графику с 6 до 9 утром и вечером. С 24 августа режим водоснабжения по часам действует в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе.

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