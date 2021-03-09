Сезон по графику: Курорты Крыма готовят к почасовой подаче воды

Симферопольское водохранилище больше похоже на большую лужу Фото: Анна КИРИЕНКО

После трех дней бесперебойной подачи воды Симферополь и Ялта вернулись к ее подаче по графику. Столичный регион полностью перешел на подземные источники водоснабжения, оставив водохранилища на экстренный случай, когда на время ремонта труб придется перекрывать доступ к скважинам. Ялта старается не трогать стратегические запасы в Загорском и Счастливенском водохранилищах, где накоплено 9,5 миллиона кубометров воды, а использовать горные источники. Сейчас Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровский водопад дают по 24,5 тысячи кубометров воды в сутки. Региону нужно в два раза больше, а с наступлением курортного сезона - в четыре раза. Точную цифру еще не подсчитали, но обычно Ялта к маю имела 30-40 миллионов кубометров воды в запасе и этого хватало до следующего сезона дождей.

- Ялта основной курортный регион, больше всего отдыхающих у вас, самый большой разбор воды будет у вас, - заявил на штабе по водообеспечению глава Крыма Сергей Аксенов. - При этом дефиците надо, чтобы все до минуты понимали, кто, когда получает воду, в каком объеме, включая средства размещения. В первую очередь, конечно, жители. Но, тем не менее, сорвать курортный сезон мы права не имеем.

В столичном водоеме остался только резерв на аварийный случай Фото: Анна КИРИЕНКО

Детальный график подачи воды в курортных регионах в период массового наплыва туристов республиканские Минкурортов и МинЖКХ представят через неделю. Расчет будет идти от количества людей и потребления воды в сутки без учета дополнительных притоков, которые ожидаются в марте-апреле за счет таяния снега и весенних дождей.

Санаторно-курортные комплексы уже получили рекомендацию установить накопительные емкости для бесперебойной подачи воды. Но многие считают, что к объектам приема и размещения туристов отношение особое и им подачу воды не ограничивают, экономя на населении. Свое возмущение жители выливают в жалобах главе Крыма и в социальных сетях.

- Инженерные сети на Южном берегу Крыма построены таким образом, что подать можно 4 часа утром и 3 часа вечером на весь город. Эксклюзив чисто технологически исключен, - заверил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Реальной проблемой становятся аварии на водопроводах, поскольку каждый новый запуск воды дает гидравлический удар по старым трубам, и они лопаются. За пол года режимной подачи изношенность сетей только увеличилась, и сейчас у «Воды Крыма» числятся 22 аварии. Низкое давление в сетях не дотягивает воду до верхних этажей многоэтажек, и для них придется покупать дополнительные насосы.

Симферополь перешел на подземные источники воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В малоэтажном секторе другая проблема. Район «Старый город» в Симферополе не имеет центральной канализации. Зачастую труба из-под раковины на кухне и не только выходит за забор на улицу. Нечистоты стекают по рельефу к решеткам ливневой канализации, разрушая дорожное покрытие. Отремонтировать такие улицы дорожники не в силах, при том, что они ограничены сроком окончания работ 1 июля. Только на прокладку канализационных сетей в район Петровской балки уйдет 2 года.

- В Симферополе идет активный ремонт дорог, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Компания ВАД работала все праздники. Но на многих улицах стекает канализация. Надо садиться, разбираться и договориться, чтобы это по улицам не текло.

Чтоб не текло не только по улицам, но и в реки и море, МинЖКХ заказало информационную базу данных, в которой будет отражен каждый дом без центральной канализации, объемы потребляемой в нем воды и вывоз нечистот ассенизаторскими компаниями. Вся раскладка будет готова к середине апреля, и тогда станет ясно, какой объем стоков не доезжает до очистных сооружений.

Пока проверки экологической инспекции несанкционированных сбросов не находят. Что не удивительно - вывести трубу в ливневку или речку принцип действия владельцев гостевых домов, которые сами появляются на полуострове ближе к маю. По бумагам их мини-отели числятся как индивидуальные жилые дома с септиками, где зарегистрированы один-два человека и отходы их жизнедеятельности можно вывозить раз в пятилетку.

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