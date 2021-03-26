Лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко: Запрет иностранцам владеть землей в Крыму соответствует мировой практике безопасности

Запрет на землю иностранцам действует во мноих странах. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Запрет иностранцам владеть землей в Крыму, вступивший в силу с 20 марта этого года, соответствует мировой практике безопасности. Такое мнение КП-Крым высказал лидер крымской организации КПРФ и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко.

- Закон подразумевает иные формы пользования земельными участками, кроме права собственности, - отметил он, - и у иностранных граждан был целый год, чтобы изучить и выбрать наиболее подходящие в их случае - оформить в аренду, переписать на родственников с гражданством РФ, либо самим подать документы на получение гражданства.

Закон действует на всей территории РФ с целью избежать угрозы безопасности в приграничных регионах. Подобные нормы приняты во многих странах, где нерезидентам запрещено иметь земельные участки в целом, а не только в зоне контроля государственной границы.

- Сейчас украинские эксперты пытаются раздуть волну негодования, но официальный Киев и без того использует любой повод для скандала и обвинений в адрес России, за 7 лет мы к этому привыкли, - уверен Богатыренко. - Переходный период закончился, и Крым давно живет своей жизнью.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса РФ, и Крым попал в него 20 марта 2020 года. Ограничения установлены в 19 муниципалитетах. Алушта, Ялта, Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы, а также Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя и город Инкерман стали территориями, где иностранцы не могут владеть землей на правах собственности. Таковых в Крыму насчитывалось около 12 тысяч граждан, причем 10 тысяч из них - граждане Украины.

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