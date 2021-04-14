Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму: города, адреса и время работы

Мобильные прививочные кабинеты будут работать в 5 городах Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму начали работать в 5 городах. «Комсомолка» публикует точные адреса и время работы передвижных прививочных кабинетов.

Симферополь

Мобильный пункт вакцинации находится на центральной площади Ленина ежедневно по будням с 10:00 до 16:00, начиная с 13 апреля.

Джанкой

Мобильный пункт вакцинации находится на центральной городской площади возле улицы Розы Люксембург. Время работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00, начиная с 14 апреля.

Армянск

Мобильный пункт вакцинации располагается на улице Сопина, возле МБУ «Центр культуры и досуга» и принимает граждан в будние дни с 08:00 до 14:00, начиная с 14 апреля.

Евпатория

Мобильный пункт вакцинации находится на проспекте Победы, возле магазина «Универсам»

. Сделать прививку здесь можно с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, начиная с 15 апреля.

Керчь

Мобильный пункт вакцинации базируется на улице Ворошилова, д.37а. Работает с 10:00 до 15:00 по будням, начиная с 15 апреля.

Иммунизация в мобильных пунктах проходит по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Иммунизация проходит препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). При повышенной температуры тела и проявлениях ОРВИ вакцинирование не допустимо.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса открываются в Евпатории, Керчи и Джанкое

В Симферополе передвижной прививочный кабинет за день посетили 210 человек (подробнее)

Фоторепортаж: Как прошла прививочная кампания в первом мобильном пункте вакцинации Симферополя

Сделать прививку теперь можно без предварительной записи (подробнее)

Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в Симферополе

Для прививки достаточно иметь при себе СНИЛС, паспорт и полис ОМС (подробнее)