В Алуште ужесточат график подачи воды, чтобы сэкономить ее для туристов

Впервые речь об ограничениях подачи воды в Алуште зашла в декабре 2020 года. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Власти Алушты приняли решение ужесточить графики подачи воды в курортном городе, чтобы сэкономить ее для туристов. Теперь жители будут получать воду по пять часов в сутки вместо десяти.

- Мы переходим на серьезные графики, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Вода будет и в малых, и в больших средствах размещения. Но для жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов в день, - сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на форуме «Открытый Крым».

Градоначальник добавила, что санаторно-курортный комплекс не пострадает от ограничений - здравницы географически расположены так, что вода у них будет из-за особенностей устройства системы водоснабжения города.

По словам Огневой, администрация утвердит новый график подачи воды на следующей неделе. Сейчас в городе действует график: с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

Напомним, Украина перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. С середины октября в Крыму начали реализовывать план по обеспечению водоснабжения. До 2024 года на эти цели планируется потратить 48 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета.

В планах отремонтировать сети водоснабжения, пробурить новые скважины, построить водоводы и опреснители. Из-за нехватки воды в некоторых городах Крыма начали вводить почасовые графики подачи. Так, в Симферополе и прилегающих поселках ограничения действуют с сентября 2020 года, а в Ялте графики начали действовать с декабря прошлого года из-за обмеления водохранилищ.

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