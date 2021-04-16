Не допустить провокаций: Эксперт объяснил причины частичного закрытия Керченского пролива

По мнению политолога, закрытая акватория для иностранных военных кораблей – отличная демонстрация России своих возможностей

Закрытая акватория для иностранных военных кораблей - отличная демонстрация России своих возможностей, считает политолог Владимир Джаралла.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что какая-то часть Таганрогского залива в Азовском море будет передана Министерству обороны РФ. В документе указано, что участок акватории будет разрешено использовать только в целях «обеспечения обороны страны и безопасного государства». На такое заявление в МИДе Украины отреагировали протестом.

По словам политолога, такое решение с российской стороны принято, чтобы прекратить провокации со стороны киевских властей по отношению к Крыму.

- Здесь речь идет о том, что безобразное поведение украинских военных под руководством киевских националистов постоянно является источником угроз и возможности перехода конфликта в открытую стадию. Сигнал передан, и если они его сумеют считать, то, скорее всего, они способны усвоить этот урок и навсегда прекратить пустые провокации, - отмечает эксперт в комментарии КП-Крым.

Политолог подчеркнул, что для крымчан здесь нет никакой угрозы. Корабли также будут проходить, а попытки украинской стороны перебросить или повторить знаменитую провокацию с переброской катеров теперь будут просто невозможны.

Напомним, в конце марта в Черном море находилось сразу четыре боевых корабля альянса НАТО. Эсминец США USS Thomas Hudner был зафиксирован во время прохода через Босфор, когда натравлялся в Черное море.

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