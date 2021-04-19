Притоки в минус, расходы - в плюс: Вода по графику будет трендом курортного сезона в Крыму

В Симферополе подачу воды увеличивают, в Алуште - сокращают Фото: Анна КИРИЕНКО

Полторы недели осталось до официального открытия курортного сезона в Крыму. На Первомай в регион массово поедут первые отдыхающие, а вместе с их приездом увеличится расход пресной воды, которая итак в дефиците.

В СИМФЕРОПОЛЕ - С УТРА И ДО ПОЛУНОЧИ

Притоки в водохранилища Симферополя, Ялты и Феодосии за неделю снизился на 1,1 миллиона и составили 4,3 миллиона кубометров. Поэтому вся нагрузка по обеспечению питьевой водой ложится на подземные источники в центральной части полуострова и горные - на Южном берегу Крыма.

- С 25 апреля в полном объеме заработает Бештерек-Зуйский водозабор, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - В систему водоснабжения из подземных источников будет подаваться 110 тысяч кубометров, чтобы перейти на новый режим для Симферополя.

Вода будет подаваться с 6 утра и до полуночи без перерыва. Чтобы проверить готовность системы, в четверг и пятницу пройдет тестовый запуск, при котором возможны отклонения от графика и повышение мутности воды. Но уже в субботу 24 апреля жители столицы и пригорода будут с водой 18 часов в сутки. Горячую воду включать не собираются.

Ежедневный расход воды Симферополя и пригорода составляет 120 тысяч кубометров. Пока что из подземных источников поднимают 83 тысячи. Остальное поступает из трех водохранилищ - Симферопольского, Аянского и Партизанского. Полезный объем в них составляет 10 миллионов кубометров воды. С учетом артезианских скважин накопленных запасов хватит на 249 дней.

ЯЛТА НА ГРАФИКЕ

Ялте для бесперебойного водоснабжения в курортный сезон необходим запас в 21 миллиона кубометров. На данный момент в Загорском и Счастливенском водохранилищах аккумулировано 13,5 миллиона кубометров воды. Притоки от таяния снега в горах пошли на спад и за неделю пришло 1,9 миллиона кубометров против 2,6 миллиона в начале апреля.

- Потребность региона практически полностью удовлетворяют горные источники, позволяя накапливать ресурс в водохранилищах, - отметила вице-премьер Маслова. - В городскую сеть из водохранилищ откачивают чуть более 2 тысяч кубометров в сутки. Хаста-Баш дает 40 тысяч кубов сутки, Массандровский водопад - 11 тысяч метров, Уч-Кош - 9,6 тысячи.

Власти Ялты уже официально признали, что в курортный сезон вода будет подаваться по часам. В период низкого сезона потребление в регионе составляет 45-50 тысяч кубов воды в сутки, летом - до 125 тысяч. Ограничений в летний период не избежать даже при самом оптимистичном сценарии, поэтому объектам размещения и общепита нужно запасаться насосами и емкостями.

АЛУШТА НА ПОДСОСЕ

Самая сложная ситуация с водой складывается в Алуште. Изобильненское водохранилище, которое единственное на весь регион, заполнено на 18% от полезного объема. Подать из него в сеть можно чуть более 2 миллионов кубометров воды. И если сейчас город потребляет 15 тысяч кубометров в сутки, то с приездом отдыхающих расход увеличится до 35 тысяч кубов.

Чтобы сэкономить ресурс власти Алушты приняли решение ужесточить график и подавать воду пять часов вместо десяти, и делать это в вечернее время. Но это решение переиграли и на этой неделе воду будут включать по графику с 6-ти до 8-ми утра и с 19-ти до 22-х в вечернее время.

- На этой территории сегодня самая сложная ситуация с водообеспечением, поэтому разрабатывается план мероприятий по ее стабилизации и улучшению, - заверила Маслова.

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