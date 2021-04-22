В трех торговых центрах Симферополя открылись мобильные пункты вакцинации

Теперь прививку смогут сделать еще больше желающих. Фото: Пресс-служба Минздрава РК

В Симферополе сразу в трех торговых центрах заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Теперь прививку смогут сделать еще больше желающих без предварительной записи.

Сейчас в столице действует только один передвижной прививочный кабинет - на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина, а теперь к нему присоединятся пункты в следующих торговых комплексах:

- Торгово-развлекательный комплекс «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8). Прививку там можно сделать в будние дни с 10.00 до 15.00 в медицинском кабинете на втором этаже.

- Торгово-развлекательный центр «FM» (ул. Механизаторов, 51). Кабинет для вакцинации находится на первом этаже. Режим работы - с 13.00 до 18.00 с понедельника по субботу.

- Торгово - развлекательный центр «Палас» (просп. Кирова, 78). В будние дни провакцинироваться можно на втором этаже с 10.00 до 16.00.

Также в ближайшие дни мобильные пункты заработают в торговых центрах «Южная галерея» и «Центрум».

Для инъекции с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Фото: Пресс-служба Минздрава РК

Для инъекции с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, на месте дать письменное соглашение на прививку и пройти осмотр у дежурного врача. Вакцинация проходит препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), и для введения второго компонента через 21 день придется обращаться в такой же мобильный пункт или прививочный кабинет по месту жительства.

Напомним, передвижные кабинеты для иммунизации открылись по всему Крыму. Мобильные пункты уже работают в Джанкое, Армянске, Евпатории, Керчи и Севастополе.

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