Генеральная репетиция Парада Победы в Симферополе 9 мая 2021 года: когда начнется и где посмотреть

В Симферополе пройдет три репетиции Парада Победы Фото: Архив "КП"

В Симферополе пройдет три репетиции парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Маршировать будут военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, расчеты Росгвардии, представители крымских управлений МЧС и МВД, а также члены военно-патриотических клубов движения Юнармия и ДОСААФ.

Военных, которые будут участвовать в параде, активно прививают от коронавируса.

Генеральная репетиция Парада Победы в Симферополе 9 мая 2021 года пройдет 7 мая. С 7 утра до 11.30. Наблюдать за репетициями можно на проспекте Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева. Кроме того, колонны пройдут на участке от перекрестка Севастопольской с Козлова до пересечения с проспектом Кирова, а также на улице Турецкая.

Напомним, Парад Победы пройдет 9 мая в Симферополе по измененному маршруту из-за ремонта дорог в крымской столице. Так, ветераны и техника будут двигаться по проспекту Кирова. Однако немного смещается путь к Вечному огню – колонна будет двигаться по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса.

Шествие «Бессмертного полка» в Крыму пройдет как онлайн-трансляция. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

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