Участниками памятной акции могут стать все желающие Фото: Архив "КП"

В День Победы по всей России пройдут памятные акции. Самым долгожданным событием для всех уже который год становится «Бессмертный полк». Но второй год подряд из-за коронавирусных ограничений традиционное шествие проходит в онлайн-формате. Участниками могут стать все желающие, для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» с 20 апреля по 3 мая.

«Комсомолка» рассказывает, где сделать фото для акции «Бессмертный полк – 2021» в Симферополе.

Для участия в памятной акции нужно сделать штендеры. Таблички можно оформить в обычном фотошопе вручную или для удобства на разных сайтах в интернете. На основной части картинки должна быть размещена фотография героя, а в нижней части - инициалы и звание родственника. В качестве декора можно выбрать символику 9 мая или фирменную рамку акции. Быстро оформить штендер можно на сайте: штендер-полк.рф.

Напомним, шествия Парада Победы в крымской столице в этом году пройдет не по привычному маршруту из-за ремонта дорог. Ветераны и техника будут двигаться по привычной дороге по проспекту Кирова, но по пути к Вечному огню колонна будет двигаться по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса.

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