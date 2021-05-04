Эксперт оценил слова Зеленского о войне в Европе из-за Крыма

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав России послужили причиной для войны в Европе. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Вся ответственность за войну на Донбассе и войну в Европе по-прежнему лежит на странах Запада. По мнению политолога Владимира Джараллы, все обвинения в адрес Крыма и России являются беспочвенными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав России послужили причиной для войны в Европе. Об этом он сообщил на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

- Наблюдая за таким «чрезвычайно важным» списком стран, можно лишь убедиться в том, что весь этот клуб с пониженной социальной ответственностью живет только лишь за счет русофобии, поэтому никаких конструктивных решений от них ждать не стоит, - считает эксперт.

По словам политолога, все перечисленные страны полностью зависят от России, поэтому такая враждебность действует против них.

- Они постоянно сталкиваются со сплошными убытками из-за своей позиции, но это их все равно не останавливает. Возможно, потому, что они до сих пор живут в своем мире фантазий, - заключает политолог.

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