«Слишком больно это читать»: В Крыму волонтеры проехали 500 км, чтобы помочь крошке-дельфину, но не смогли его спасти

Жизнь дельфину спасали 17 часов в дождь и холод. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK
Крымские волонтеры бьют тревогу – на побережья полуострова, как только начинается рыболовный сезон, учащаются случаи выброса азовок, афалин и белобочек.
Очередное ЧП произошло на западе Крыма.
- На берегу лимана у поселка Межводное был найден совсем юный самец белобочки, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Бдительность проявили пограничники, которые и сообщили об бедолаге зоозащитникам. До приезда специалистов, шефство над малюткой взяли волонтеры. Добровольцы оказали первую помощь и несли дежурство, ожидая сотрудников Центра, которые ехали из Судака.
В общей сложности им пришлось проехать более 500 километров. Но это того стояло.
- Этот маленький дельфин объединил множество людей, подарил нам колоссальный опыт и новый заряд мотивации, - отметили спасатели дельфинов.
Оказалось, что белобочка плавала в лимане уже второй день. Несчастная крошка испытывала сильную боль, устремлялся на мель, ее рвало.
По итогам анализов стало ясно, что у малыша серьезно поражена печень.
Когда стемнело, спасатели не покинули своего пациента.
- Ночью мы дежурили, огородив дельфина сетью, продолжая восполнять потери жидкости и облегчать его состояние, - сообщили сотрудники Центра, и это несмотря, на то, что погода испортилась и условия стали очень жесткими - холод и непрекращающийся дождь. - Мы были готовы оставаться на месте любой длительный срок, но глубокой ночью у белобочки резко ухудшилось дыхание. Через 17 часов с начала оказания помощи он ушел, - очень быстро и без боли.
Очевидцы, наблюдавшие за работой зоозащитников, задавали им вопросы о возможности спасения белобочки в стационарных, более комфортных условиях.
Ученые объясняли, что в таком состоянии транспортировать китообразных нельзя.
- Животным все равно, где им окажут помощь, поэтому центр нужен, в первую очередь, людям, - для работы со стабилизированными дельфинами в адекватных условиях, - считают сотрудники Центра.
Да и «больницы» для китообразных на Крымском полуострове нет:
- Мы начинаем создание стационара в одном из «горячих» районов Крыма, что позволит комфортно работать с животными, пережившими критическую фазу. Для строительства необходимо решение финансовых трудностей, - помочь вы можете уже сейчас.
Пользователи соцсетей, судя по комментариям, близко к сердцу восприняли историю крошки белобочки: «Слишком больно это читать»; «Очень жаль».
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