Симферопольцы объявили распродажу личных вещей для оплаты лечения пса с перерезанным горлом

По хэштегу #везунчикживи идет распродажа вещей для оплаы лечения Везунчика. Фото: Дмитрий Фролов/facebook

Симферопольцы объявили в соцсетях распродажу личных вещей для сбора средств на оплату лечения и реабилитации пса, найденного вначале марта с перерезанным горлом на одной их АЗС. Животному потребовалась шестая операция, но состояние не вызывает опасений.

- Операция понадобилась в области шеи,- рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. - Раны долго затягивались, края уже не могли срастись сами. Сделали операцию, зачистили некрозные ткани, все зашили, установили дренаж.

Пес уже много гуляет, хорошо кушает. Участки пересаженной кожи прижились и покрылись шерсткой. Долг за шесть операций и курс реабилитации Везунчика приближается к 100 тысячам рублей, и, исчерпав резервы средств, активно следящие за судьбой собаки объявили распродажу вещей. По хэштегу #везунчикживи можно приобрести комнатные растения, книги по рыбной ловле, верхнюю одежду и даже амулет из шерсти Везунчика на удачу — из такой передряги мало кому удавалось выйти живым. Волонтеры шутят, что для спасительных свойств достаточно когтя Везунчика, коих свеже остриженных они могут предоставить с десяток.

Как и прежде, средства на лечение пса можно перечислить на:

Карта Рнкб 2200 0202 2846 2729

Яндекс 410016367487382

Qiwi +7978 094- 98-07

Биткоин кошелёк 1ADhrzktKMVoGFZvLiK88zk6nHsEgyiyo2

Или напрямую в клинику АВВА (г. Симферополь, Ялтинское шоссе, 187).

Собака - Везунчик, куратор - Фролов Дмитрий.

Пес перенес шесть операций, сши по кускам, но не утратил доверия к людям. Фото: Алена Толкачева/facebook

Напомним, истекающего кровью пса с перерезанным горлом нашли вначале марта на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны Симферополя. Животное перенесло несколько операций - хирургам удалось собрать пса буквально по кусочкам. Вначале ему зашили располосованное горло, но ткани прижились не все, начался некроз. Отмирающие участки кожи пришлось удалять и пересаживать на их место новые. Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы: в начале одна половина шеи, затем другая, затем разорванная от укусов лапа и заживление мест-донаров на брюшке.

Волонтеры узнали историю происхождения пса. Его вместе с двумя щенками выбросили в лес, где их нашла живущая в многоэтажке по ул. 60 лет Октября пожилая женщина. Она выходила щенят, двоих пристроила, а третий, по кличке Рыжий, остался жить возле дома. Но из-за агрессивных соседей собаку пришлось переместить в соседний двор, где уже жил пес Беляш. Против нового жильца в своей будке он возражать не стал, и Рыжий получил новое прозвище Печенька.

После своего чудесного спасения и борьбы за жизнь пса нарекли Везунчиком и только по результатам лечения будет понятно, вернется ли он в будку к Беляшу или найдет семью.

Параллельно полиция вела проверку по факту изувеченного пса, но состава преступления в этом не нашла. В возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными» отказано в связи с отсутствием события преступления — установить, что псу именно перерезали горло, а это произошло не по случайности, сотрудники полиции не смогли.

Наличие пули между лопаток полицейские обошли вниманием, как и характер пореза — от уха до уха. На этом основании направлено обращение к прокурору Крыма с просьбой отменить отказ в возбуждении уголовного дела и провести проверку по факту.

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