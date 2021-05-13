Горничные, повара и официанты: Кого этим летом ждут в Крым на заработки

В этом году эксперты оценивают дефицит кадров в 30% Фото: Архив "КП"

Начиная с прошлого года Крым испытывает серьезный дефицит кадров в туристической сфере. Если раньше многие официанты, горничные и повара приезжали на заработки из Украины, то с началом пандемии с этим стало сложнее. В этом году ситуация не изменилось, но курортный сезон вот-вот начнется. Так сможет ли Крым справиться с кадровым голодом этим летом?

ЛЮДЕЙ ТАК ПРОСТО НЕ ЗАМЕНИТЬ

- Кадров по-прежнему не хватает уже второй год, потому что раньше к нам десятилетиями приезжали на заработки почти одни и те же люди с Украины, с которыми сложились очень теплые и хорошие отношения. И тут резко наступает такая плачевная ситуация, - рассказывает КП-Крым председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. - Так быстро людей заменить невозможно, тем более многие с материка даже не знают о том, что у нас в Крыму можно работать и хорошо зарабатывать.

На сегодняшний день, по данным министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, кадровый дефицит в туристической сфере Крыма превышает 3 тысячи вакансий. Выпускники крымских вузов и колледжей уезжают на заработки в другие регионы страны, а на полуостров приезжает мало квалифицированных специалистов.

- В туристической отрасли работает около 40 тысяч человек, среднее количество вакансий около 3 тысяч, реальных предложений 890, - отмечает министр. - В ближайшей перспективе потребуется от 10 до 20 тысяч человек.

ЗА КРЫМСКИЙ СЕРВИС ОТВЕЧАЕТ МАТЕРИК

В последние несколько лет на работу во время сезона устраиваются студенты с материка, которые учатся не на туристических специальностях. Ребята приезжают на полуостров, в первую очередь, чтобы отдохнуть и параллельно поработать, поэтому качество сервиса иногда оставляет желать лучшего.

- Некоторые крымские студенты наотрез отказываются от практики по специальности, потому что в прошлом году из-за нехватки рук им приходилось выполнять всю грязную работу, хотя изначально они приходили на должность портье. Отсюда и нехватка. Нужно условия труда повышать, тогда и народ придет, - отмечает Стамбульникова.

КОГО НЕ ХВАТАЕТ

В этом году эксперты оценивают дефицит кадров в 30%. Больше всего не хватает поваров, официантов и горничных. Учитывая, что для работы с курортниками нужны определенные навыки: коммуникабельность, вежливость, аккуратность, часто приходится проходить обучение и стажировку, поэтому многие обходят стороной работу в отелях и гостиницах.

Однако, по мнению заместителя главы администрации Ялты Сергея Стрельбицкого, переживать о негативном влиянии на курортный сезон из-за нехватки рабочи рук преждевременно.

- Такие проблемы становятся явными только по итогам сезона. Но могу сказать, что кадровая недостача остро стоит в Крыму около пять последних лет. Все справляются с ней по-разному. Кто-то увеличивает нагрузку на имеющийся персонал, кто-то автоматизирует некоторые услуги. На моей памяти не было случаев, когда от нехватки рабочих отели закрывались, - отмечает замглавы главного курортного города Крыма.

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