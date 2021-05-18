«Украине нужна территория без людей»: Аксенов оценил слова Зеленского о желании вернуть Крым

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, а Крым вошел в состав России - в 2014. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Крымчане всех национальностей благодаря ряду блокад со стороны Украины уже в полной мере оценили «заботу» и «защиту» президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов в ответ на очередное заявление Зеленского о желании вернуть полуостров под контроль Киева.

В частности, глава украинского государства заявил, что его страна делает «все для защиты прав обиженных» и для того, чтобы «вернуть полуостров». Поэтому, по его словам, была запущена международная площадка «Крымская платформа».

- Зеленский не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его «заботу» и его «защиту», - заявил Сергей Аксенов.

Также глава РК напомнил, что в крымскую казну регулярно поступают коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму. Аксенов предположил, что это так называемый вклад в «борьбу с оккупацией».

Напомним, 15 марта текущего года на Украине приняли очередную стратегию по возвращению Крыма, разработанную Советом национальной безопасности и обороны Украины. 16 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть полуостров с помощью «Крымской платформы», к которой будет привлечено международное сообщество.

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