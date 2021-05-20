Реализация ФЦП Крыма тормозится из-за роста цен на материалы

Расходы на строительство объектов ФЦП будут расти Фото: Анна КИРИЕНКО

Строительство объектов по ФЦП развития Крыма тормозится из-за роста цен на материалы. В некоторых случаях в сравнении с проектной сметой удорожание произошло в несколько раз.

Так с отклонениями от сроков идет строительство тракта водоподачи от точки сброса в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Проект, стоимостью в 19,6 миллиарда рублей, предусматривает прокладку 156 км трубопроводов и строительство 5 насосных станций.

- Отклонение в связи с резким подорожанием трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Более чем на 50% подорожало сырье для производства трубы единственным в России производителем, - отметил генеральный директор ГКУ «Инвестрой» Алексей Титов. - Подрядчик пока занят насосами и строительством дорог.

По той же причине тормозиться строительство Индустриального парка в Феодосии. Из 1 миллиарда 176 миллионов рублей, заложенных в ФЦП на проект, в этом году работы должны быть выполнены на 101 миллион рублей. Но сумму необходимо увеличить и значительно.

- Проектная документация от 2017 года, - пояснил первый замминистра строительства Крыма Карлен Петросян. - Нужно порядка 400 миллионов рублей, и это себестоимость работ, речь о прибыли не идет.

Для пересмотра смет на такую сумму необходимо вносить изменения в 44ФЗ, регламентирующий государственные закупки и определяющий максимальную разницу в 30% от первоначальной стоимости до момента реализации проектов. Чтобы пересмотреть расходы по контрактам, заключенным в 2017-20 годах, нужно вносить изменения в законодательство.

- Стройматериалы действительно растут в цене. Только что проводил совещание Марат Шакирзянович Хуснуллин (вице-премьер правительства РФ), где поднимались эти вопросы, - заверил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Вносятся изменения в 44ФЗ в связи с подорожанием материалов. На некоторые виды цены выросли в 2-3 раза.

Напомним, в этом году на мероприятия по ФЦП Крым получит в 33,7 миллиарда рублей. Из важных объектов в плане 12 глубоководных выпусков в море с очистных сооружений, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Симферополь», Бештерек-Зуйский водовод и водозабор, который даст Симферополю 20 тысяч кубометров воды. Также в этом году должны достроить водоводы от Нежинского и Просторненского водозаборов и набережную вдоль Сакского озера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым получит в этом году 33,7 миллиарда рублей по ФЦП

На эти деньги будут построены детские сады и водоводы (подробнее)

Крым выполнил план по ФЦП за прошлый год на 99,3%

Региональная адресная инвестпрограмма реализована на 92,9% (подробнее)