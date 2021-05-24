Как правильно помочь дельфинам: Крымские ученые дают советы по спасению китообразных

Китообразные, попавшие в беду, нуждаются в специализированной ветеринарной помощи. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Курортный сезон уже на пороге, а значит побережье полуострова заполонят толпы людей, которые хотят как следует насладиться теплым морем и ласковым солнышком.

Народ в Крым приезжает добрый и позитивный, но при близкой встрече с азовками, афалинами и белобочками одной душевности маловато.

- Что делать и как понять, что китообразному нужна помощь? – ответ на этот вопрос дали сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Зоозащитники объяснили, что, если вы увидели малыша дельфина, с которым нет рядом взрослого дельфина, и он не испытывает страха перед людьми, плавает на мелководье, нарезает круги, зависает на месте, вскидывает голову – это признаки, указывают, что китообразный попал в беду. Пост в соцсети проиллюстрирован видео.

- Этот детеныш азовки был встречен очевидцами на морской прогулке и дался в руки людям. В Центр о нем не сообщили, шансов на выживание в одиночку у него нет, - сообщают ученые.

Зоозащитники объясняют, что детеныши плавают в одиночку, когда остаются без матери, которая кормит их молоком.

- Лактирующие самки гибнут в рыболовных сетях, так как время рождения и выкармливания потомства у дельфинов совпадает с сезоном промысла рыбы. Малыши представляют одну треть от всех выбросов живых дельфинов на побережье, но не всегда их находят именно у суши, – встречи с ними, одиноко плавающими в море, нередки, - отмечают сотрудники Центра. - Они нуждаются в специализированной ветеринарной помощи.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОЧЬ ДЕЛЬФИНУ

1.) Нельзя выталкивать дельфина обратно в море.

2.) Нужно срочно сообщить на горячую линию Центра спасения морских млекопитающих «Безмятежное Море»: +7(978)032-68-52 (доступны WhatsApp, Viber), прислать свое точное местоположение.

3.) Получив инструкции от специалистов «Безмятежного Моря»: , неукоснительно следовать им, не теряя дельфина из вида, ждать прибытия обученных волонтеров Центра.

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