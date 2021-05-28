Запрет на массовые развлечения в Крыму продлен до 1 июля

Масочный режим и социальная дистанция проделны до 1 июля Фото: Архив "КП"

В Крыму действие запрета на массовые мероприятия и работу развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлено до 1 июля. Срок действия моратория устанавливает глава Крыма Сергей Аксенов в своем указе, которым на территории республики введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

До 1 июля в Крыму продлен запрет на работу хостелов, детских развлекательных заведений по выходным и праздникам, действуют ограничения в 75% продажи билетов в театры, кинотеатры, цирки, филармонии, концертные залы, 10 человек в экскурсионных группах при посещении объектов показа в помещениях.

Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных регламентируется указом главы региона. В частности, в перечень разрешенных вошел фестиваль «Великое русское слово», который будет проходить с 7 июня по 12 июня.

Запрет не распространяется на спортивные состязания на открытом воздухе, сходы граждан, общественные слушания, публичные встречи с руководителями муниципалитетов при условии соблюдения требований санэпидрежима.

Напомним, указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности из-за распространения был принят 17 марта 2020 года. Он обязывает граждан соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте и объектах массового посещения граждан, проводить дезинфекцию общественных мест.

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