80 тысяч вакцинаций в месяц: В Крыму наращивают темпы прививочной кампании от коронавируса

Минздрав Крыма организовал вакцинацию маломобильных граждан на дому Фото: Виталий ПАРУБОВ

Май в Крыму стал рекордным по темпам вакцинации - около 80 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. И если в праздничную декаду начала месяца прививочная кампания забуксовала, то к концу мая она вышла за 20 тысяч инъекций в неделю.

НАС НЕ ДОГОНЯТ

- По темпам и уровню вакцинации данные не плохие, но я хочу чтобы Крым был лидером по этим показателям, - подчеркивает министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Убедительно прошу записываться и приходить на пункты вакцинации, особенно крымчан в возрасте за 60 лет. Коронавирусная инфекция, перенесенная даже в легкой форме, не проходит бесследно. По имеющимся исследованиям у переболевших намного повышается риски развития целого ряда заболеваний: в 1,5 раза повышается риск развития болезней, связанных с нарушением свертывания крови, почти в 2 раза чаще встречаются инсульты, в 3 раза выше риск острой тромбоэмболии легочной артерии, в 5 раз выше риск развития различных миопатий.

ВАКЦИНЫ С ЗАПАСОМ

С начала прививочной кампании республика получила 267 тысяч 122 дозы вакцины. Привито уже 232 тысячи 866 человек, 170 тысяч 76 пациентов получили оба компонента. В регионе работают 109 пунктов вакцинации, за неделю открыли еще 7. Активно задействованы 57 выездных бригад, 11 мобильных прививочных модулей в общественных местах.

Причины наращивания темпов ясны и понятны: в XX веке именно вакцинация помогла остановить эпидемию полиомиелита и оспы, до сих пор сдерживает распространение кори и паротита. Вирус COVID-19 продолжает мутировать, но практика показывает результативность российских вакцин и от новых разновидностей ковида. Тем более, что пока выезд за границу ограничен риск завоза извне снижен до минимального.

КУРОРТЫ В «КРАСНОМ»

Для пропуска через границу нужно предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до момента въезда. Его отсутствие не позволило на прошедшей неделе въехать в Крым 84 гражданам Украины. Еще на 20 человек составили протоколы за несвоевременное предоставление второго теста - его нужно сделать не позднее 5 дней по приезде. Благодаря повторному тестированию выявили троих заболевших - двое прибыли из Украины и один из Египта. Всего за неделю из-за границы прибыли 5796 человек, из них 5298 через автомобильные пункты пропуска, 498 авиарейсами.

- В общей структуре заболеваемости среди курортных регионов в мае лидируют Ялта, Алушта и Евпатория, - отмечает замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - За неделю превышение среднереспубликанского показателя зарегистрировано в 7 регионах: Симферополь, Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Кировский и Черноморский районы.

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

В целом за неделю зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции, что на 4,7% ниже предыдущего периода. Общий уровень госпитализированных за неделю уменьшился на 27 человек. В стационарах находятся 1576 пациентов с коронавирусом и пневмонией, на дому проходят лечение 247.

Тем не менее, из продолжающих лечение 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 инвазивно подключены к ИВЛ, 27 на не инвазивной вентиляции легких, 439 получают кислород. Количество тяжелых состояний медики связывают с поздним обращением за медицинской помощью.

- Самостоятельное и бесконтрольное лечение приводит к росту тяжелых пациентов, - уверен глава Минздрава Остапенко. - Из недели в неделю у нас количество крайне тяжелых пациентов 120-140, из них 80-90% уже в таком состоянии поступают в стационар в результате самостоятельного длительного лечения в домашних условиях.

Заболевшие коронавирусом и пневмонией в возрасте 60+ подлежат обязательной госпитализации. Дефицита в больничных палатах и медикаментах нет, Минздрав не сокращает коечный фонд с учетом роста населения в курортный сезон. Чаще всего люди в возрасте сами пишут отказ от госпитализации, считая, что дома и родные стены лекарство.

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