Звонят и говорят о минировании: Крымские ученые составили психологический потрет телефонного террориста

По мнению психолога такие люди, как правило, болезненно эгоцентричны Фото: Архив "КП"

После трагедии в казанской школе случаи ложных минирований прокатились по всей стране, не оставив в стороне и Крым. Почти каждую неделю в учебном заведении или в больнице раздавался звонок с пугающим сообщением. На объекты приезжали полицейские, кинологи, мчсники и даже скорая, но никаких бомб в зданиях не находили. По мнению доцента кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ Ольги Войновской, чаще всего ложными минерами являются социопаты, которые мстят обществу за личные неудачи в жизни.

- Такие люди, как правило, болезненно эгоцентричны, это социопаты. Среди них нередко попадаются и садистические натуры, которым доставляет удовольствие страх и паника других людей. Существование того типа личности возможно только в рамках модели «сделать всех», - говорит Войновская.

Психолог отмечает, что в общее понятие «всех» входят не только определенные люди, но и государство, и закон. Но такими действиями обычно занимаются те, кто сам по себе очень слаб. У них не хватает смелости открыто вступать в диалог с миром.

- Главное лекарство от асоциального поведения - повышение чувства социальной ответственности и воспитание традиционных ценностей. Когда у детей, молодежи и взрослых есть любовь к родной стране, культуре, уважение к другим, то вероятность мыслей о вредительстве социуму крайне мала, - объясняет Войновская и подчеркивает, что патриотические чувства и психическое здоровье тесно связаны, поэтому у людей с конструктивной гражданской позицией психика стабильна.

Напомним, в последнее время на полуострове звонки и анонимные сообщения о минированиях зданий не редкость. Ночью 31 мая силовики проверяли, есть ли бомба в здании офиса партии «Справедливая Россия» в Симферополе. В этот же день появилась информация об угрозе взрыва в здании администрации в Керчи. А до этого эвакуацию пришлось пережить студентам нескольких корпусов КФУ, СевГУ и Таврического колледжа.

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