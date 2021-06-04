Турпоток в Крым с начала года превысил 2 миллиона отдыхающих

В Крыму началась активная фаза курортного сезона. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Крым с начала года принял почти 2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Загрузка на январь-май в 2021 году составила более 1 миллиона 958 тысяч отдыхающих. Это на 53,3% выше уровня того же периода за 2019 год. Большая часть туристов добиралась в регион на машинах.

- По Крымскому мосту на автомобилях и автобусах прибыло 65% отдыхающих, авиасообщением - 30%, по железной дороге 5%, - уточнил глава региона.

В мае этого года турпоток составил 956 тысяч человек, что на 60% больше показателей за 2019 год. Ввиду ковидных ограничений в 2020 году туристический сезон начался на Крымском полуострове с 15 июня. А уже с 1 июля гостиницы и отели начали заселять отдыхающие из других регионов страны.

Напомним, что по итогам 2021-го года власти республики ожидают небывалое число туристов. По оценке Сергея Аксенова, полуостров примет до 8 миллионов отдыхающих, что станет абсолютным рекордном с 80-х годов прошлого века.

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