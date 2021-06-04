В Крыму нашли дельфина-мутанта

Ученым удалось сфотографировать и живого дельфина с хвостом-«трезубцем». Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Черное море - родной дом для азовок, белобочек и афалин. Среди китообразных, обитающих у побережья Крыма, есть и уникальные особи, которые внешне не похожи на своих собратьев. Млекопитающие с различными мутациями, в том числе альбиносы, стали чаще попадать в поле зрения людей.

Хвосты погибшего дельфиненка и афалины, которую ученые заметили в 2019 году, очень похожи. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Еще одна афалина с аномальным хвостовым плавником найдена в Крыму! - такое сообщение появилось в паблике «Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Но не обошлось и без ложки дегтя: если два года тому назад зоозащитники встретили в море живого и здорового дельфина с хвостом-«трезубцем», то в этот раз дела обстоят намного печальнее.

- Погибшего дельфиненка «со странным хвостом» нашли на берегу в Алуштинском районе. Это невероятно, но у него прослеживается та же анатомическая аномалия, что и у особи, встреченной в 2019 году, - отмечают ученые.

Тело новорожденной афалины эксперты забрали на исследование.

Тело мертвого дельфина тщательно изучили. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Рентген, кроме особенности строения лопастей, выявил сращение хвостовых позвонков. Особенности этих двух дельфинов имеют схожую природу, - не исключено, что они являются родственниками, а врожденная аномалия может быть результатом генной мутации, - озвучили ученые первые итоги исследования, отметив, что млекопитающих у берегов Крыма стало меньше, поэтому им грозит близкородственное скрещивание, которое может негативно отражаться на здоровье потомства.

Что же стало причиной гибели дельфиненка? Ученые нашли ответ и на этот вопрос:

- Рентген тела выявил перелом позвоночника со смещением, полученный от тупого удара. Такие травмы типичны для детенышей, которые могли стать мишенью для взрослых агрессивно настроенных самцов.

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