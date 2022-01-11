Мощный камнепад разрушил тропу к крымскому водопаду Су-Учхан

Камнепад произошел возле водопада Су-Учхан. Фото: Михаил Баевский/Походы по Крыму. Крымские маршруты. Туризм иных мест/Facebook

На Крымском полуострове уйма природных достопримечательностей, среди них водопад Су-Учхан и Красные пещеры, которые находятся в Симферопольском районе в пяти километрах от села Перевальное.

Для удобства туристов тропу к естественным красотам облагородили ступенями и перилами из дерева.

На первый взгляд все цивилизованно, комфортно и безопасно! Но, как выяснилось все не так гладко.

В соцсетях появилась фотография подхода к водопаду, покореженного серьезными по размерам глыбами горной породы.

- На деревянную дорожку возле Су-Учхана упал «камушек», - такой пост сопровождает снимок с места ЧП.

Очевидец, комментируя пост, отмечают, что еще камнепад может повторится в любой момент:

- Там рядом выше новый скол просматривается.

Кто виноват и что делать? На эти извечные вопросы нет конкретного ответа.

- Наивные попытки защитить нас от природы, то ли природу от нас, напрягают! Да и камушек, судя по его размерам, убрать будет непросто и совершенно бессмысленно. Здесь очень часто происходят обвалы. Вон сколько таких же валунов лежит ниже, - выразил свое мнение один из пользователей соцсети.

КП-Крым выяснила, что камнепад случился в декабре 2021 года. ЧП спровоцировала сырая погода.

- От водопада до Красных пещер метров 500. Там упал камень, сломал перила. Никто не погиб, не пострадал. Ничего сверхъестественного нет, такое иногда случается - сообщили КП-Крым в спелеокомплексе «Красные пещеры», отметив, что гораздо больший урон наносят люди. - Вандалы ломают лестницы, выламывают литые железные решетки. Раз даже туалет, который был обшит алюминиевым профилем, украли. Пришли утром, а уборной нет, вот и пришлось из дерева сделать. Про мусор и вовсе говорить нечего.

В Крымских горах нередко происходят камнепады и обвалы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Природная стихия в ушедшем дому «подкорректировала» немало туристических троп и маршрутов. Летние ливни, например, вдоволь покуражились в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Где бурные потоки воды размыли не только нахоженные дорожки, но даже наезженные дороги.

Туристы прокладывают новые маршруты, взамен порушенных природной стихией. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Любители активного отдыха в Крыму не унывают, и с энтузиазмом «обживают» бездорожье.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым в январе: в горах лежит снег, бурлят водопады и растут грибы

На полуострове сырая и теплая зима (подробнее)

Ялта больше других городов пострадала от «библейского потопа»

Из-за горного рельефа потоки воды набрали скорость и силу (подробнее)

Читайте на WWW.CRIMEA.KP.RU:

В Ялте на «кладбище троллейбусов» после «библейского» потопа убирают камни и грязь

Парк списанной техники в июне прошлого года пострадал от селевого потока (подробнее)