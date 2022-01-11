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Общество11 января 2022 7:20

Мощный камнепад разрушил тропу к крымскому водопаду Су-Учхан

Инцидент спровоцировала дождливая погода
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Камнепад произошел возле водопада Су-Учхан. Фото: Михаил Баевский/Походы по Крыму. Крымские маршруты. Туризм иных мест/Facebook

Камнепад произошел возле водопада Су-Учхан. Фото: Михаил Баевский/Походы по Крыму. Крымские маршруты. Туризм иных мест/Facebook

На Крымском полуострове уйма природных достопримечательностей, среди них водопад Су-Учхан и Красные пещеры, которые находятся в Симферопольском районе в пяти километрах от села Перевальное.

Для удобства туристов тропу к естественным красотам облагородили ступенями и перилами из дерева.

На первый взгляд все цивилизованно, комфортно и безопасно! Но, как выяснилось все не так гладко.

В соцсетях появилась фотография подхода к водопаду, покореженного серьезными по размерам глыбами горной породы.

- На деревянную дорожку возле Су-Учхана упал «камушек», - такой пост сопровождает снимок с места ЧП.

Очевидец, комментируя пост, отмечают, что еще камнепад может повторится в любой момент:

- Там рядом выше новый скол просматривается.

Кто виноват и что делать? На эти извечные вопросы нет конкретного ответа.

- Наивные попытки защитить нас от природы, то ли природу от нас, напрягают! Да и камушек, судя по его размерам, убрать будет непросто и совершенно бессмысленно. Здесь очень часто происходят обвалы. Вон сколько таких же валунов лежит ниже, - выразил свое мнение один из пользователей соцсети.

КП-Крым выяснила, что камнепад случился в декабре 2021 года. ЧП спровоцировала сырая погода.

- От водопада до Красных пещер метров 500. Там упал камень, сломал перила. Никто не погиб, не пострадал. Ничего сверхъестественного нет, такое иногда случается - сообщили КП-Крым в спелеокомплексе «Красные пещеры», отметив, что гораздо больший урон наносят люди. - Вандалы ломают лестницы, выламывают литые железные решетки. Раз даже туалет, который был обшит алюминиевым профилем, украли. Пришли утром, а уборной нет, вот и пришлось из дерева сделать. Про мусор и вовсе говорить нечего.

В Крымских горах нередко происходят камнепады и обвалы.

В Крымских горах нередко происходят камнепады и обвалы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Природная стихия в ушедшем дому «подкорректировала» немало туристических троп и маршрутов. Летние ливни, например, вдоволь покуражились в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Где бурные потоки воды размыли не только нахоженные дорожки, но даже наезженные дороги.

Туристы прокладывают новые маршруты, взамен порушенных природной стихией.

Туристы прокладывают новые маршруты, взамен порушенных природной стихией.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Любители активного отдыха в Крыму не унывают, и с энтузиазмом «обживают» бездорожье.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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