«Собратья не принимают ее в стаю»: крымчан взволновала судьба лебедя с больными лапками

Лебедь большую часть времени проводит на суше. Фото: Наталия Богданова/Помощь диким животным и птицам Крыма/VK

Грустного одинокого лебедя-шипуна, прихрамывающего на обе лапы, заметили на берегу озера Донузлав на западе Крыма, в 30 километрах от Евпатории.

- Подскажите, пожалуйста, кто может помочь?! У птицы больные лапки, здоровые собратья не принимают ее в стаю. Бедолага очень плохо ходит и все время сидит на берегу, - такой трогательный пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

Символ верности и любви внешне выглядит вполне достойно, но вот походка у него, как у столетнего немощного старца. Лебедушка кое-как передвигается на своих двоих.

Новость взволновала пользователей соцсети, которые выразили свои эмоции в комментариях. Правда, чем страдает лебедь и как ему помочь никто не знает.

Специалисты не могут поставить диагноз «заочно», по видео, но такой вариант, как обморожение вовсе не рассматривают. Нынешняя зима теплая, особых морозов еще не было, не как в прошлом году, когда крымским спасателям пришлось, из-за замерзания озера Сасык-Сиваш, срочно эвакуировать лебедей-шипунов.

- Водоплавающие очень часто запутываются в рыболовных снастях, что приводит к деформации и отмиранию конечностей, - сообщил КП-Крым Виталий Гирагосов, научный сотрудник кандидат биологических наук «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН».

Но нельзя исключать возможность различных бактериальных и вирусных заболеваний.

- Если хотите помочь птице, то только брать инициативу в свои руки, отлавливать лебедя, везти в Симферополь, там есть врач орнитолог. Возможно потребуется операция, точно можно сказать только после рентгена, - такое мнение выразил один из пользователей соцсети. .

Остается только надеяться на лучшее, вспоминая поганку из Феодосии, которой здорово повезло. Несчастной птице, которая запуталась в сетях, спасли жизнь добросердечные сотрудники «Крым-Спаса».

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